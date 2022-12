Andrew Tate pågrepet i Romania

Den britiske internettpersonligheten Andrew Tate, kjent for kvinnefiendtlige holdninger, er pågrepet sammen med broren sin i Romania, melder rumenske medier.

NTB

Brødrene etterforskes for menneskehandel, voldtekt og etablering av en organisert kriminell gruppe. Det melder blant annet den rumenske avisen Gandul og amerikanske Daily Beast.

Politiet viser i en pressemelding til at de to britene, samt to rumenere, mistenkes å ha slått seg sammen i 2021 for å begå menneskehandel i Romania, samt andre land, blant annet USA og Storbritannia.

Ofrene ble lokket inn i det de trodde skulle være reelle kjæresteforhold med samboerskap eller ekteskap som mål. Senere ble de kjørt av gårde og plassert i boliger i Ilfov fylke der de ble utsatt for fysisk vold og psykisk utpressing, heter det i pressemeldingen.

Ifølge politiet ble de seksuelt utnyttet ved å måtte fremføre pornografiske oppvisninger foran kamera, der hensikten skulle være å tvinge kvinnene til å jobbe som såkalte camgirls. Så langt er seks kvinner identifisert, ifølge politiet.

Voldtektsmistanken dreier seg om at en kvinne i mars i år skal ha blitt tvunget fysisk og psykisk til å gjennomføre seksuelle handlinger ved to anledninger.

Britisk-amerikanske Tate (36), som har 3,4 millioner følgere på Twitter , fikk nylig kontoen sin gjenåpnet etter at Elon Musk overtok selskapet.

Tidligere denne uken feiret den tidligere kickbokseren og Donald Trump-tilhengeren tilbakekomsten med å håne klimaaktivisten Greta Thunberg på Twitter og skryte av utslippet fra sine 33 biler. Thunberg slo tilbake med et svar som fikk nesten dobbelt så mange visninger.