MOTSTAND: Motstanden mot Johnsons trekk har vært betydelig i Storbritannia. Kun 27 prosent av den britiske befolkningen støtter Johnsons månedslange suspensjon, ifølge en undersøkelse gjort av YouGov. 47 prosent svarer at de er imot beslutningen. Onsdag samlet mange av motstanderne seg utenfor parlamentet i London. FOTO: HENRY NICHOLLS, REUTERS / NTB SCANPIX

Koste hva det koste vil

For Boris Johnson er det brexit for enhver pris som gjelder. Statsministeren er villig til å akseptere store demokratiske og økonomiske omkostninger for å levere på løftet om å ta Storbritannia ut av EU.