Da politiet stanset en bil i trafikken, endte det hele i en masseskyting der fem ble drept og 25 skadd i Odessa i den amerikanske delstaten Texas.

Den mistenkte gjerningsmannen, som er en hvit mann i 30-årene, er blant de fem personene som er drept.

– Vi kan bekrefte at den aktive skytteren er skutt og drept ved Cinergy i Odessa. Det er ikke flere aktive skyttere for øyeblikket, sier Odessas politisjef Michael Gerke under en pressekonferanse.

Han tilføyer at 21 sivile er skadd, mens de øvrige fire er politibetjenter fra flere politidistrikter og enheter.

Gerke, som omtaler den mistenkte gjerningsmannen som et «dyr», sier politiet ikke har identifisert han, men har en viss formening om hvem han kan være.

– Vi har ikke funnet noe motiv for mannens handlinger, sier Gerke.

Tilfeldige mennesker

Meldingene om skyting kom ved 16-tiden lørdag lokal tid. Den mistenkte gjerningsmannen ble først stanset i trafikken, før han skal ha avfyrt skudd mot en politibetjent. Det er da masseskytingen skal ha begynt.

Den mistenkte dumpet ifølge politiet bilen sin, stjal en postbil og kjørte rundt mens han skjøt mot både politi og sivile. Mannen etterlot seg en rekke åsteder i sørstatsbyen som har 116.000 innbyggere.

Under den aktive skytingen advarte politiet om at gjerningspersonen skjøt tilfeldige mennesker.

– Vi ber alle holde seg unna veiene og utvise ekstrem varsomhet, sa politiet, ifølge ABC News.

Det var innledningsvis meldinger om flere gjerningspersoner, men politiet har tilbakevist dette.

Trump orientert

USAs president Donald Trump ble raskt orientert om situasjonen, opplyste presidentens talskvinne Stephanie Grisham. Kontraterrorenheten i New York-politiet skrev på Twitter at de fulgte skytehendelsene i Odessa.

– Jeg har blitt orientert av justisminister William Barr om skytingene i Texas. FBI og politiet er tett på saken, skriver Trump på Twitter.

Masseskytinger har blitt en smertefull del av den amerikanske hverdagen. For få uker siden ble til sammen 49 mennesker drept i masseskytinger i El Paso i Texas og Dayton i Ohio. Masseskytingene fant sted med kun tretten timers mellomrom.

Hittil i år har det vært 280 masseskytinger, der fire personer eller flere er blitt skutt, i USA. Over 9.800 mennesker er drept av skytevåpen i 2019, viser tall fra Gun Violence Archive.