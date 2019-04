Labour-leder Jeremy Corbyn har takket nei til statsmiddagen som skal holdes for Donald Trump når presidenten besøker Storbritannia i juni.

Trump er på statsbesøk i Storbritannia fra 3. til 5. juni, etter invitasjon fra dronning Elizabeth. Han skal blant annet ha møter med statsminister Theresa May.

Statsbesøk betyr pomp og prakt og tradisjoner, blant annet vil det blitt holdt en statsmiddag for Trump og førstedame Melania. Både regjeringen og andre politiske ledere vil være blant gjestene.

Og som leder for det største opposisjonspartiet har også Jeremy Corbyn blitt invitert. Men han takker nei til invitasjonen, i likhet med flere andre, deriblant lederen for Liberaldemokratene Vince Cable.

– Theresa May burde ikke rulle ut den røde løperen for et statsbesøk for å ære en president som river i stykker internasjonale avtaler, støtter klimafornektere og bruker rasistisk og kjønnsdiskriminerende retorikk, sier Corbyn ifølge Sky News.