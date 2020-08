Øst-Europa-ekspert: Russland og Vesten mener at ulempene ved Lukasjenkos fall er større enn fordelene

Rasende hviterussere protesterer mot president Aleksandr Lukasjenkos massive, men tvilsomme valgseier. Oppstanden gir opposisjonen ny giv, men både i øst og i vest oppfattes Europas siste diktator som det minste onde.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det var store demonstrasjoner i Minsk søndag kveld i kjølvannet av presidentvalget. Foto: AP/NTB scanpix

«Dette er vårt land!», ropte titusener av rasende hviterussere da de søndag kveld strømmet ut i gatene for å protestere mot at Aleksandr Lukasjenko hadde blitt gjenvalgt som eneveldig president.

Hovedstaden Minsk og alle andre større byer var et larmende inferno av tutende bilhorn og protestrop. Mange svingte den rødhvite fanen som Lukasjenko avskaffet i 1995, året etter at han kom til makten. Fanen har nå blitt et symbol på demokratiet som folket ønsker seg, men som heller ikke dette valget førte med seg.

Demonstrantene ble møtt av en hær av politi i full utrustning, som banket løs på folk med batonger og avfyrte gummikuler, tåregass og sjokkgranater mot menneskemassene.

I dagene før søndagens valg sendte presidenten kolonner av militære kjøretøy til Minsk. Regjeringsbygg ble sikret og politi bevæpnet med maskinpistoler kontrollerte trafikken inn til byen. Minst 40 journalister ble også arrestert.

På valgkvelden ble en demonstrant drept i Minsk da politiet kjørte på ham. Flere andre ble skadet. Sosiale medier var fylt med bilder av blødende mennesker.

Ifølge myndighetene stemte rundt 80 prosent av velgerne på Lukasjenko, mens 9,9 prosent stemte på hans eneste utfordrer, Svetlana Tikhanovskaja, som ellers fikk stor oppslutning fra velgere før valgdagen.

Aldri før i Hviterusslands nyere historie har så mange innbyggere protestert mot sin president. Alt tyder på at hviterusserne har fått nok etter 26 år med Lukasjenko ved roret.

Selv mange av Lukasjenkos tradisjonelle støtter har fått nok av korrupsjon, fattigdom og håpløse fremtidsutsikter. Presidentens bagatellisering og latterliggjøring av koronapandemien har heller ikke økt hans oppslutning. Lukasjenko hevder at viruset bekjempes lett ved å drikke et glass vodka eller ved å spille ishockey.

Hviterussere demonstrerer utenfor den hviterussiske ambassaden i Ukrainas hovedstad Kiev. Foto: Efrem Lukatskij, AP / NTB scanpix

Speilvendt bilde

Med Svetlana Tikhanovskaja har opposisjonen uventet fått en samlende figur, som med sin opptreden for første gang har tent et håp om å få veltet Lukasjenko av tronen. Den stormende oppslutningen rundt henne spilte imidlertid ingen rolle. Selv om Lukasjenko denne gangen hadde unnlatt å invitere internasjonale valgobservatører og nektet å gi akkreditering til utenlandsk presse, så florerer det med beretninger om valgjuks.

Uavhengige velgerundersøkelser viser et speilvendt bilde av det offisielle valgresultatet. Ifølge undersøkelsene stemte 80 prosent på Svetlana Tikhanovskaja, mens kun omtrent seks prosent stemte på Aleksandr Lukasjenko, som nå går i gang med sin sjette periode som president i Hviterussland.

Noen dager før valget fortalte Lukasjenkjo at han ikke hadde noen planer om å avlevere sitt «elskede Hviterussland» til Svetlana Tikhanovskaja. Og da Lukasjenko hadde avlevert sin egen stemme ved et valglokale i Minsk, advarte han folket om at han ikke ville tolerere protester over valgresultatet.

– Rett dere etter loven, så vil all prat om undertrykkelse forsvinne. Loven står over alt annet. Om dere bryter den, vil vi svare. Og inntil nå har vårt svar vært mildt, sa Lukasjenko, og gjentok: «Mildt».

Det «milde» svaret har bestått av fengsling av mer enn tusen mennesker som støttet opposisjonen.

President Aleksandr Lukasjenko kaller de hviterussiske demonstrantene en saueflokk. Ifølge valgkommisjonen er Lukasjenko nok en gang gjenvalgt, denne gangen med over 80 prosent av stemmene. Foto: Sergei Grits, AP / NTB scanpix

– Vi har allerede vunnet

Da den første valgdagsmålingen ble offentliggjort, holdt Svetlana Tikhanovskaja en pressekonferanse hvor hun sa at hun nektet å akseptere myndighetenes utgave av valgresultatet.

– Jeg tror på det jeg ser, og jeg ser at flertallet er med oss, sa hun.

– Vi har allerede vunnet, for vi har overvunnet vår frykt, vår apati og vår forakt for politikere.

Ifølge det hviterussiske innenriksdepartementet arresterte politiet omtrent 3000 mennesker under urolighetene etter valget. En tredjedel av disse ble arrestert i Minsk. Demonstrantene bygget barrikader og kastet ting mot betjentene, opplyser departementet, som samtidig avviser at noen skal ha blitt drept under demonstrasjonene.

Nå har politiet kontroll over de «ulovlige massebegivenhetene», heter det.

Andre meldinger tyder imidlertid på det motsatte. Det er neppe tvil om at urolighetene både vil fortsette og øke i styrke.

Lukasjenko anklager sine motstandere for å være «dukker» styrt av fremmede makter som ikke ønsker Hviterussland vel. Kort før valget arresterte han 33 russere som angivelig var leiesoldater sendt til Minsk for å sabotere valget og destabilisere Hviterussland.

Det har skapt et anstrengt forhold til president Vladimir Putin i nabolandet, som ellers stort sett har vært Lukasjenkos tetteste allierte.

Skuffelse i vest

Samtidig har den hviterussiske diktatoren forsøkt å sjarmere både USA og Europa i de siste årene, men det antatte valgjukset og den forventede brutale nedkjempelsen av protestene kan gjøre de vestlige tilnærmingene til en ytterst kortvarig affære.

Mandag kritiserte en rekke av Europas ledere det dramatiske valget i Hviterussland. EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, oppfordrer Lukasjenko til å telle alle stemmene enda en gang og for øvrig overholde menneskerettighetene, fordi «trakassering og voldelig undertrykking av fredelige demonstranter ikke hører hjemme i Europa».

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, sier via sin talsperson at hun er «sterkt i tvil» over hvorvidt valget foregikk etter demokratiske spilleregler.

– De utallige rapportene om systematiske uregelmessigheter og brudd på valgloven er troverdige. Landets politiske lederskap må akseptere folkets vilje, lyder meldingen fra Berlin.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja under pressekonferansen mandag der hun avviste de offisielle valgresultatene og erklærte seg selv som valgets rettmessige vinner. Foto: Sergei Grits, AP / NTB scanpix

Det minste onde

Men spørsmålet er om Europa og USA er klare til å innføre nye sanksjoner mot Hviterussland eller på annen måte er interessert i å støtte opposisjonens kamp for å bli kvitt Lukasjenko.

Vesten vil for alt i verden unngå en gjentakelse av begivenhetene i 2014, da Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya ved Svartehavskysten og prorussiske separatister startet en borgerkrig i det østlige Ukraina.

– Den ukrainske krisen har gjort Vesten mer tolerant overfor Lukasjenkos autoritære utskeielser, vurderer Øst-Europa-ekspert Maxin Samorukov ved tankesmien Carnegie Moscow Center.

Vesten ser Lukasjenko som den beste garantisten for at Hviterussland bevarer sin suverenitet, mener han.

– Landets forsiktige og gradvise engasjement med EU og USA ser ut til å være en mer sikker vei frem enn et plutselig regimeskifte som kunne provosere Russland til å gripe inn, skriver han.

Russlands president, Vladimir Putin, virker i økende grad å være lei av sin utilregnelige nabo, særlig fordi han nekter å gå med på å innlemme Hviterussland i en union med Russland. Lukasjenko har også nektet å tillatte utplassering av russiske styrker i Hviterussland. Men for Putin har det å bremse Hviterusslands integrasjon med de vestlige landene hatt øverste prioritet.

Og akkurat det vil en president som Aleksandr Lukasjenko bedre kunne hjelpe ham med enn en vestligorientert demokrat som Svetlana Tikhanovskaja.

– Lukasjenko er beryktet for sin provinsielle tilgang til utenrikspolitikk, og har gjentatte ganger vært en torn i siden for sine partnere både i øst og i vest. Men samtidig har hans instinkter og hell holdt ham flytende, fordi både Russland og Vesten mener at ulempene ved hans fall er større enn fordelene, analyserer Maxim Samorukov.

Vladimir Putin var raskt ute med å gratulere Lukasjenko med valgseieren. I motsetning til de europeiske lederne kritiserte Putin ikke sin hviterussiske presidentkollega for å ha brukt ufine metoder for å holde seg ved makten. Valgjuks er heller ikke et ukjent begrep i Russland.

Det var imidlertid ikke en varmhjertet gratulasjon Putin sendte til Minsk. I klare vendinger lot den russiske presidenten forstå hva han forventet som motytelse for å støtte Lukasjenko i fremtiden: Et tettere samarbeid på alle felter – både politisk, økonomisk og militært.

Eller sagt på en annen måte: Putin forventer at Hviterussland praktisk talt oppgir sin uavhengighet.

Dette storpolitiske spillet er dårlige nyheter for den hviterussiske opposisjonen, konstaterer Maxim Samorukov. For uten håndfast støtte fra enten Russland eller de vestlige landene vil ikke opposisjonen klare å vippe Lukasjenko av pinnen. Han vil kunne «ri en hvilken som helst storm av, så lenge Russland og Vesten mistror ham mindre enn de mistror hverandre», som Samorukov uttrykker det.

BERGENS TIDENDE / POLITIKEN