«SOS» i sanden reddet tre menn i Mikronesia

Tre sjøfolk som var strandet på ei lita, avsidesliggende øy vest i Stillehavet, ble reddet etter at australske og amerikanske kampfly oppdaget en bønn om hjelp.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det australske forsvaret har offentliggjort dette bildet av et helikopter som søndag landet på øya Pikelot for å bistå de tre sjøfolkene som hadde skrevet SOS i sanden. Foto: Australian Defence Force via AP / NTB scanpix

NTB

Det australske forsvaret opplyser at de fant mennene på den ubebodde øya Pikelot, rundt 190 kilometer unna stedet de seilte fra tre dager tidligere.

De hadde mistet kursen, og deres 23 fot store båt gikk tom for drivstoff mellom to av de over 600 øyene og atollene som utgjør Mikronesia øst for Filippinene.

De ble meldt savnet, og amerikanske og australske fly sluttet seg til søket. Søndag oppdaget de en gigantisk SOS-melding som var skrevet i sanden på Pikelot.

Det australske militærfartøyet Canberra sendte et helikopter med mat og vann, og de tre mennene ble funnet i god behold. Et patruljefartøy fra Mikronesia ble deretter sendt for å hente mennene, opplyser det australske forsvaret tirsdag.