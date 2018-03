Russlands president satser på en høy valgdeltakelse i valget, og på at han får en soleklar førsteplass. Nå rettes kampanjemaskineriet mot kommunistpartiets kandidat.

Russlands president, Vladimir Putin, utmanøvrerer sine konkurrenter én etter én.

Den ledende opposisjonsfiguren, Aleksej Navalnyj, er for lengst blitt utelukket fra presidentvalget, som går av stabelen 18. mars.

Flere for fall

Nå står også den kommunistiske kandidaten Pavel Grudinin for fall, etter å ha blitt anklaget for å gjemme unna 2,5 kilo gull og millioner av dollar på 13 kontoer i sveitsiske banker.

Det er liten tvil om at valgkommisjonen vil utelukke Grudinins kandidatur, ettersom valgloven uten unntak forbyr at presidentkandidater har penger i utlandet. Grudinin strykes imidlertid ikke fra stemmesedlene før saken eventuelt blir avgjort av en domstol.

Grudinin var faktisk den eneste overraskelsen i den russiske presidentvalgkampen, hvor man ellers regnet med at kommunistene ville stille opp med den 73 år gamle evighetskandidaten Gennadij Sjuganov. I stedet bestemte kommunistpartiet seg for å velge Grudinin som sin kandidat.

Kampanje mot seg

Da Grudinin begynte å få medvind i meningsmålingene, startet de Kreml-vennlige mediene straks en kampanje mot ham, om blant annet kontoene som valgkommisjonen nå altså har funnet.

Tirsdag kastet nettavisen Life bensin på bålet ved å fortelle om hvordan Grudinin etterlot sin første kone i en leilighet i elendig forfatning, for heller å bo sammen med en yngre kvinne.

Grudinin kaller det «ren bakvasking», og fortsetter sin valgkamp uten å bry seg nevneverdig om anklagene.

I Russland regner man ikke med at Grudinin vil utelukkes fra valget, for det vil innebære at de kommunistiske velgerne blir sittende på sofaen, og da vil Putins plan om en valgdeltakelse på 70 prosent ryke.

Utover 70 prosent valgdeltakelse har Putin også sett for seg at han vil få 70 prosent av stemmene.

Valgboikott

Til tross for at Aleksej Navalnyj er blitt utelukket fra valget har han ikke gitt opp. Hans politiske bevegelse oppfordrer til boikott av valget. Argumentet er at systemet er så råttent at man rett og slett bør vende ryggen til det.

Navalnyj og hans folk mener også at alle Putins syv motkandidater i valget selv «er en del av systemet».

Mandag skulle Navalnyj ha vært for retten for å ha arrangert en uanmeldt demonstrasjon. Rettssaken ble imidlertid utsatt, men hans kampanjesjef, Sergej Boiko, regner med at «Aleksej kommer til å tilbringe valgdagen i en celle, slik at han ikke gjør Putin til skam». Navalnyj kan ende opp med å dømmes til inntil fire ukers fengsel.

Putin fjernet regel

TV-stjerna Ksenia Sobtsjak, som er datteren av en kjent liberal politiker fra Gorbatsjov-Jeltsin-perioden, stiller opp med nøyaktig samme argument – nemlig at velgerne må ha en ekte Putin-motstander de kan stemme på.

Bak det ligger en tidligere regel i den russiske valgloven, hvor man kunne stemme mot alle på stemmeseddelen. Denne regelen er imidlertid blitt fjernet under Putin.

Om man ser på meningsmålingene er det ikke lagt opp til noen valgthriller. Det uavhengige instituttet Levada har faktisk gitt opp forsøket på å måle stemningen, så nå er det kun det statlige VTsIOM som publiserer meningsmålinger.

Få vil boikotte valget

I slutten av februar viste målingene at rundt seks prosent av velgerne ville følge Navalnyjs råd om å boikotte valget.

Ifølge samme måling ble Putin spådd 64 prosent av stemmene.

Den neste kandidaten på listen var nasjonalisten Vladimir Zjirinovskij med syv prosent, etterfulgt av Pavel Grudinin med seks prosent – en økning fra forrige måling.

Ksenia Sobtsjak og den klassiske liberale stemmen i russisk politikk, Grigorij Javlinskij, måtte nøye seg med én prosent hver. Begge har stilt seg kritiske til den russiske annekteringen av Krim, som Aleksej Navalnyj ellers stiller seg bak.

Flyr inn stemmesedler

Overalt er det iherdige kampanjer for økt valgdeltakelse. Både når man kjøper brød hos bakeren og når man tar ut kontanter i minibankene får man en oppfordring om å stemme.

For ikke å snakke om TV.

Tirsdag morgen rapporterte russisk TV om hvordan stemmesedler ble transportert med helikopter til den fjerne halvøyen Kamtsjatka ved Stillehavet.

