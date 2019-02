En ansatt i kystvakten i USA ble i forrige uke pågrepet med 15 skytevåpen og planer om å drepe sivile «i stor skala», inspirert av hendelsene på Utøya 22. juli.

Christopher Paul Hasson er en uttrykt tilhenger av doktrinen om den hvite rases overlegenhet og skal ifølge rettsdokumentene frigitt onsdag ha lest grundig gjennom manifestet til Anders Behring Breivik.

– Siktede har til hensikt å drepe uskyldige sivile i en skala sjelden sett i dette landet, sa statsadvokat Robert Hur onsdag, da han argumenterte for at Hasson holdes i varetekt til saken hans kommer opp for retten.

Han er foreløpig tiltalt for ulovlig besittelse av narkotika, våpen og ammunisjon. Det ble funnet 15 våpen, over 1.000 patroner til disse og ulovlig narkotika i hans bolig i Silver Spring i Maryland. Det ble også funnet en liste med navn på kjente politikere fra Demokratene, inkludert leder i Representantenes hus Nancy Pelosi og partiets leder i Senatet Chuck Schumer. På lista sto også framtredende mediepersonligheter, blant annet CNNs Don Lemon og Chris Cuomo.

– Tiltalte er innenriksterrorist, oppsatt på å utføre handlinger som setter menneskers liv i fare, der hensikten er å påvirke myndighetenes oppførsel, sa Hur.

Hasson holdes i varetekt for besittelse av våpen og narkotika for øyeblikket.

I dokumentene som er beslaglagt av myndighetene, beskriver Hasson seg selv som hvit nasjonalist og skriver at han har vært det i over 30 år, en jobbet for «målrettet vold» for «etablere et hvitt hjemland».