To brannmenn mistet livet da et bakeri i sentrum av Paris lørdag morgen ble rasert av en kraftig gasseksplosjon.

I tillegg er 47 mennesker skadd i eksplosjonen, ifølge Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner, som avkrefter at det var fire omkomne, noe som ble meldt tidligere lørdag. For ti av de skadde er tilstanden kritisk.

De to brannfolkene som døde, var tilkalt til en gasslekkasje i bakeriet før eksplosjonen skjedde. Brannmannskapene rakk trolig å evakuere mange mennesker før det smalt.

Castaner hyllet modige redningsmannskaper som greide å redde livet til en brannmann som lå skadd under ruinene i to og en halv time før han ble berget.

Politiet hentet mange skadde ut av vinduer og evakuerte beboere etter den voldsomme eksplosjonen.

Bakeriet befinner seg i Rue de Trevise i niende arrondissement cirka 1 kilometer fra operaen, og eksplosjonen kunne høres over store deler av sentrum. Åstedet er rundt hjørnet fra Folies-Bergère-teateret, ikke langt fra Galeries Lafayette.

Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Brennende biler

Bilder som sirkulerer på sosiale medier, viser brann i første etasje, at store deler av fasaden på bygningen er rast sammen, murrester, glasskår og flere veltede og brennende biler.

TV-bilder viser den trange gaten full av politi og brannbiler, mens kraftig røyk stiger til værs fra brannen i bakgrunnen og utblåste og knuste vinduer i bygningene i nærheten. Et helikopter kom til for å hente skadde.

En talskvinne for politiet sier at politiet kom til stedet for å undersøke en gasslekkasje, og at eksplosjonen først skjedde etter at politiet hadde ankommet og bedt folk holde seg innendørs.

Pedro Gonçalves, som jobber på et hotell på motsatt side av gaten, sier at de så brannfolk og politi som gikk inn i bygningen, men at de trodde det var falsk alarm. En time seinere smalt det.

Enormt brak og lufttrykk

Gonçalves sier han hørte et enormt brak og kjente lufttrykket før han kastet seg ned på bakken midt i en svart røyksky og flygende glass. Gjenstander regnet ned over ham, men han slapp unna med noen få kutt.

– Gudskjelov gikk det bra, sier han og forteller at eksplosjonen var så kraftig at han hørte det ringe i ørene lenge etter eksplosjonen. Han forteller at flere av hotellets gjester var skadd, og at hele hotellet er ødelagt.

Et annet vitne forteller at hun trodde det var et terrorangrep.

Eksplosjonen vakte bekymring hos myndighetene fordi den skjedde mens de forbereder seg på nye demonstrasjoner av de såkalte gule vestene.