Spredningsfaren i Härjeåsjön-området avtok fredag, og de rundt 60 evakuerte beboerne i området har fått dra hjem – med varsel om at de kan bli evakuert igjen.

– Vi vurderer det til at det er trygt å dra tilbake, sier redningsleder Johan Wickenberg i en kommentar på kommunens hjemmeside.

Beslutningen er tatt ut ifra «de forutsetningene som er nå», og kan raskt endres.

– Vi er forberedte på at det kan bli evakuering igjen, hold dere oppdaterte, varsler han.

Allerede på ettermiddagen fredag fikk beboerne dra tilbake til sine hjem.

Ikke kontroll

Skogbrannen som kalles Fågelsjö/Lillåsen, er foreløpig ikke under kontroll.

– Men vi har den såpass under kontroll at vi per nå ikke ser en fare for spredning, sier Sigrid Lindqvist ved redningstjenesten i Jamtland til SVT.

Rundt 60 personer i byene Härjeåsjön, Olingdal, Västanå, Risbrunn og Olingsjövallen var evakuert.

Brenner flere steder i landet

Fredag kveld opplyste SOS alarm, som driver svenske 112, at det brenner 83 steder i landet.

– Vi befinner oss i den kanskje mest alvorlige og vanskeligste situasjonen som svensk redningstjeneste har hatt, sa generaldirektør i brann- og redningsmyndighetene (MSB), Dan Eliasson, på en pressekonferanse samme dag.

Rundt 1.000 bidrar

Totalt deltar rundt 1.000 personer i arbeidet med å slukke brannene. Samtidig hjelper restauranter og borgere til, blant annet med å servere mat til brannmennene.

Flere innbyggere har også bygget om traktorer slik at de fungerer som små brannbiler.

Fire av de 83 brannene i Sverige anses til å være så voldsomme at de ikke kan slukkes. Strategien er heller å begrense dem.