Statsminister Erna Solberg kjente igjen Anders Behring Breivik etter terrorangrepet i 2011. De to bodde i samme gate, forteller hun. Det fortalte Solberg på et arrangement sammen med forfatter og journalist Åsne Seierstad i München fredag, der de to diskuterte terror. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix