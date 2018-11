Nord-Korea arbeider øyensynlig videre på sine atomreaktorer, selv om landet har sagt seg villig til å avvikle dem, sier Det internasjonale atomenergibyrået.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sa i september at han var villig til å gå for en nedleggelse, avhengig av at USA tar tilsvarende skritt. Dette løftet ble framsatt overfor Sør-Koreas president Moon Jae under hans besøk i Pyongyang.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA følger utviklingen i Nord-Korea via satellitt. IAEA-sjef Yukiya Amano sier at det er avdekket bevegelser som kan tyde på at Nord-Korea arbeider med kjølesystemer til to reaktorer, den ene er i drift, den andre er under bygging.

De inngår begge i det store Yongbyon-komplekset som arbeider med atomkraft, og som er mistenkt for å produser spaltbart materiale til landets atomvåpenprogram.

På et styremøte i IAEA torsdag sa Amano at satellittene viser aktivitet som indikerer produksjon av reaktorkomponenter som så fraktes inn i den uferdige reaktoren. Amano la til at det ikke er mulig å fastslå noen av dette hundre prosent, så lenger ikke inspektører fra IAEA får adgang til anlegget.

Nord-Korea utviste alle inspektører fra IAEA i 2009.

Prosessen med atomnedrustning har kjørt seg fast etter at president Donald Trump møtte Kim i Singapore i september i fjor. Da lovet den nordkoreanske lederen å stanse sitt atomprogram, forutsatt visse innrømmelser fra amerikansk side.

Partene har på høyt nivå gått flere runder for å komme videre i arbeidet, men det er per i dag ingen tidslinje for når hele eller deler av denne nedbyggingen skal være gjennomført.