En tverrpolitisk gruppe i USAs senat jobber med en resolusjon der det heter at Saudi-Arabias kronprins var delaktig i drapet på journalist Jamal Khashoggi.

Resolusjonsforslaget er først og fremst symbolsk, men viser uroen i Senatet over drapet og Trump-administrasjonens håndtering av saken. Det er ett av flere tiltak som vurderes etter at CIA-direktør Gina Haspel orienterte lederne i Senatet om saken.

Republikaneren Lindsey Graham – en av president Donald Trumps fremste støttespillere – og demokraten Dianne Feinstein står bak forslaget. I teksten heter det at Senatet «med stor grad av sikkerhet» mener kronprins Mohammed bin Salman «var delaktig i drapet».

Organisert drap

Graham regnes som en hauk i sikkerhetsspørsmål og har lenge sluttet opp om USAs allianse med Saudi-Arabia. Samtidig var han en av dem som reagerte kraftig etter Haspels presentasjon i et lukket møte tidligere i uken.

– Det er ingen rykende pistol, men en rykende sag, sa Graham, med henvisning til at liket av Khashoggi skal ha blitt partert etter drapet. Graham mener man må være blind for å ikke dele hans konklusjon om at drapet ble organisert og i iverksatt av folk underlagt kronprinsens kommando.

– Han er gal

– Dersom Saudi-Arabias regjering skal være i denne mannens hender over lengre tid, vil det være svært vanskelig for meg å samarbeide med dem, fordi jeg mener han er gal, jeg mener han er farlig, sa senatoren fra South Carolina.

Khashoggi ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul da han skulle hente papirer han trengte i forbindelse med et planlagt giftermål. Den sterkt regimekritiske saudiarabiske journalisten bodde i USA.