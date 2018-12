Fjellguiden Rachid Imerhade møtte Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen nær Imlil bare dager før de la ut på turen mot toppen av Toubkal i Atlasfjellene.

– De var blide, pratsomme og omgjengelige og snakket masse med de andre som var der. Jeg rådet dem til ikke å sette opp telt alene, sier Imerhade til NTB, som torsdag bruker ham som guide til åstedet på ruten mot Nord-Afrikas høyeste fjell.

Den lokale guiden traff de to kvinnene onsdag eller torsdag i forrige uke. De oppholdt seg i en liten teltleir ved vandrerhjemmet Les Mouflons i tre dager før de fortsatte turen.

Terrenget er svært bratt, steinete og karrig. Det var torsdag rundt null grader i området og snø på fjelltoppene.

Sterke reaksjoner

Dobbeltdrapet i Atlasfjellene har gått sterkt inn på lokalbefolkningen i området. På en kafé i Imlil sitter Mohammed Imzilen. Han kommer fra området og eier overnattingssteder som brukes av turister i fjellområdet rundt fjellandsbyen, som har rundt 10.000 innbyggere.

Imzilen er sterkt berørt av hendelsen og bryter ut i gråt under samtalen. Han ber om at hans dyptfølte kondolanse blir viderebrakt til hele det norske folk og sier at saken har gått veldig inn på folk i området.

Om drapene sier han:

– Jeg blir helt syk av å høre om det. Det var grusomt.

Ikke skjedd før

Imzilen har vært fjellmann i 30 år og forteller at han er godt vant med at det skjer ulykker på grunn av dårlig vær og sykdom. De er vant til at det skjer mange uforutsette hendelser, men noe sånt som dette er langt utover deres fatteevne.

Han er bekymret og håper drapene ikke vil få alvorlige konsekvenser for turisttrafikken.

– For Marokko er jo et trygt land, sier han.