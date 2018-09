Tyfonen Mangkhut har etterlatt seg enorme ødeleggelser på Filippinene og i Hongkong. På Filippinene graves det fortsatt etter omkomne etter et stort jordskred.

Uværet nådde mandag Guangdong-provinsen sør i Kina, men da som tropisk storm, ikke tyfon. Så langt er det meldt om fire omkomne i provinsen. Tre av dem ble truffet av trær som ble blåst over ende.

Over 2,4 millioner mennesker er evakuert, ifølge statlige medier.

Vindkastene var imidlertid kraftigere da uværet feide over Hongkong og Macau søndag og Filippinene lørdag, og målt i antall omkomne er det Filippinene som ble hardest rammet. Natt til mandag steg dødstallet til 65, hvorav de fleste var fattige gruvearbeidere og familiemedlemmer som ble tatt av jordskred ved byen Itogen på øyen Luzon nord på Filippinene.

De hadde søkt ly for uværet i en bygning som tidligere ble brukt som oppholdsrom for arbeiderne, men som nå var omgjort til et kapell.

Letingen etter 40–50 personer savnede pågikk fortsatt mandag, mens 43 mennesker var funnet døde, ifølge filippinske myndigheter.

Mao Siqian, Xinhua via AP / Scanpix

– De savnede er trolig døde

Byens borgermester Victorio Palangdan opplyser at de savnede med 99 prosents sikkerhet er døde, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Vi jobber videre til vi har funnet alle likene, sier Palangdan, som føyer til at det ennå ikke er funnet overlevende under gjørmen og jordmassene som dekker den ødelagte bygningen.

– De trodde de var trygge der, sier ordføreren.

Han mener arbeiderne hadde få muligheter til å unnslippe uværet i et område preget av stor fattigdom, samtidig som store selskaper tjener godt på de mange gullgruvene.

Itogen ligger rundt 20 mil nord for hovedstaden Manila. Som følge av faren for flere skred har myndighetene lagt ned forbud mot all gruvedrift i seks provinser nord i landet. Soldater og politifolk er utplassert for å håndheve forbudet, som rammer rundt 10.000 gruvearbeidere.

Aaron Favila, AP / Scanpix

Presten får skylden

President Rodrigo Duterte har anklaget presten som drev kapellet, for tragedien.

– Kirken raste sammen. Hvis dere hadde byttet ut presten der, ville ikke kapellet ha rast sammen. Prester er dumme, sa Duterte søndag ifølge avisen Philippine Star.

Til tross for at befolkningen på østkysten av Luzon ble bedt om å evakuere før tyfonen, valgte mange å bli værende for å beskytte avlinger og dyr. En firedel av befolkningen her lever i fattigdom, det vil si at de har en inntekt på under 2 dollar (16 kroner) dagen.

Selv om Filippinene ble hardt rammet, er likevel dødstallet langt lavere enn da landet ble rammet av tyfonen Haiyan i 2013. Da omkom og forsvant 7350 mennesker, hvorav mange var fattige mennesker som ikke fulgte oppfordringen om å evakuere.

Vincent Yu, AP / Scanpix

Opprydding i Hongkong

I Hongkong er det ikke meldt om omkomne, men 300 mennesker er skadd, og myndighetene beskriver ødeleggelsene som «alvorlige og omfattende».

Uværet fikk skyskrapere til å svaie, og flere vinduer ble knust da steiner og bygningsmateriell føk gjennom luften.

Ifølge Hongkong Observatory er Mangkhut den kraftigste tyfonen som har rammet byen siden 1979, med vindkast på opptil 54 meter per sekund. Andre kilder har meldt om vindkast på opptil 65 meter per sekund.

Mandag slet mange innbyggere med å komme på jobb ettersom veier er sperret av trær, gjørme og vrakgods. Skolene var stengt, bussrutene innstilt, og lokaltogene ble hindret av trær som har falt over sporene.

I Victoria Park midt i byen har hundrevis av trær falt over ende, mens andre områder er enten oversvømmet eller dekket av mengder av stein, bygningsrester og glass.

Uværet rammet også Macau, der alle de 42 kasinoene ble stengt for første gang i historien.