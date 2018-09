En rå maktkamp mellom sosialdemokraten Stefan Löfven og konservative Ulf Kristersson om statsministerposten er i gang. Löfven kan overraske, tror ekspert.

– Stefan Löfven er en gambler, det har han vist tidligere. Vi vet ikke om han vil kunne gjøre det helt uventede, sier professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet til NTB.

– Han har tidligere i svært trengte posisjoner vist at han ikke må undervurderes, understreker han.

Søndagens valg i Sverige endte med så å si dødt løp mellom blokkene, med de rødgrønne hårfint foran. Sverigedemokraterna (SD) ligger på vippen, men ingen vil foreløpig samarbeide med partiet.

Utgangspunktet er derfor enkelt: Verken Löfven eller Kristersson har flertall i Riksdagen for sitt foretrukne regjeringsalternativ og må søke samarbeid andre steder.

– Heller mot Alliansen

Mandag satt ledelsene i Socialdemokraterna i møter for å diskutere veien videre, og også de fire partiene i den borgerlige Alliansen skal ha planer om å møtes.

Hinnfors sier det foreløpig er umulig å si hvilken regjering landet vil få.

– Verken jeg eller noen andre har noe svar på det. Men stilt opp mot veggen vil jeg si at det heller mot en allianseregjering, kanskje med en form for samarbeid med Socialdemokraterna, sier statsviteren.

I så fall kan Sverige få en «tysk» variant, med en form for samarbeid mellom sentrum-høyre og sentrum-venstre.

SD likevel?

En annen mulighet for Kristersson er å søke samarbeid med Kristdemokraterna – og utskjelte Sverigedemokraterna. '

Men det har to store omkostninger: Alliansen går trolig opp i limingen, og de to partiene bryter løftet om ikke å samarbeide med SD, som også alliansepartiene Centern og Liberalerna har distansert seg kraftig fra.

Et overordnet argument for en allianseregjering er at det, som i dag, er sentrum-høyreflertall i Riksdagen, hvis SD regnes inn. Partiets leder Jimmie Åkesson inviterte søndag kveld Kristersson til samarbeid for å bli kvitt Löfven.

Både SD og Alliansen har varslet at de kommer til å stemme ned Löfven i den obligatoriske statsministeravstemningen i Riksdagen mellom 25. september og 8. oktober.

Frir til sentrum

Löfvens håp om å skaffe flertall ligger i å fri til sentrumspartiene Liberalerna og Centern. Og det er her gambleren kommer inn, ifølge Hinnfors’ resonnement. Han minner om at Löfven i 2014 fikk på plass den blokkoverskridende såkalte desemberavtalen, som hindret nyvalg og nektet SD makt.

Nå kan Löfven rett og slett tilby Centern og Liberalerna noen kjøttbein som er så saftige at de hopper over blokkgrensen, selv om de da vil få skylden for at Alliansen eventuelt sprekker. Da vil statsministeren måtte gjøre innrømmelser om profitt i velferden, marginalskatt og omstridte lønnstiltak for å få flere i arbeid, er Hinnfors’ vurdering.

Et utfall kan i så fall bli en regjering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna.

– Men en slik konstellasjon ville ikke ha flertall og vil gi en nøkkelrolle til Vänsterpartiet, som motvillig kanskje vil kunne godta en slik regjering for å nekte SD innflytelse, sier Hinnfors.

Samtidig vil det bli vanskelig for Centern og Liberalerna først å stemme ned Löfven – som de har lovet å gjøre i statsministeravstemningen – for så å støtte ham igjen etterpå, minner statsviteren om.