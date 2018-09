NEDERLAG: EU-parlamentets avstemning ble et tilbakeslag for Ungarn statsminister Viktor Orbán. FOTO: Vincent Kessler, Reuters

EU irettesatte Ungarn

Onsdag måtte Ungarns statsminister lide et sjeldent nederlag da et stort flertall i Europaparlamentet stemte for en uttalelse om at Ungarn ikke lenger overholder EUs grunnleggende verdier.