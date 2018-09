Minst 35 mennesker døde og over hundre ble skadd da en gasstank eksploderte og tok fyr i Nigeria, bekrefter myndighetene ifølge Reuters.

Ifølge etaten for krisehåndtering (SEMA) skjedde eksplosjonen mandag ved en bensinstasjon i Lafia, hovedstaden i delstaten Nasarawa.

Usman Ahmed i SEMA sier at ifølge et vitne var det var en lastebil som eksploderte da den skulle tømmes for gass ved stasjonen.

– De fleste av dem som døde var dem som løp til ulykkesstedet for å få med seg det som skjedde, sier Ahmed til Reuters. Ifølge ham er 35 mennesker bekreftet omkommet.

Taxisjåføren Yabuku Charles var med på å evakuere ofrene og forteller til nyhetsbyrået AP om mange døde og skadde.

Presidenten i det nigerianske senatet, Bukola Saraki, skriver i en Twitter-melding at eksplosjonen var forferdelig, og at han har møtt overlevende.

I januar døde ti personer i en eksplosjon i et gassdepot i delstaten Lagos i landet. Mange gassforhandlere har mini-depoter i nigerianske byer, og det har blitt stilt spørsmål ved sikkerheten til mange av virksomhetene.