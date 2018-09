Det britiske Labour-partiet kommer trolig til å stemme mot statsminister Theresa Mays brexit-plan når den skal opp til avstemning i Parlamentet.

Det sier partiets brexit-talsmann Keir Starmer tirsdag.

Dersom Storbritannia og EU blir enige om en avtale for britenes utmeldelse av EU, må den godkjennes av hvert enkelt av EUs medlemsland før britene går ut. For Storbritannias del innebærer det at avtalen må godkjennes av Parlamentet. Men slik det ser ut i dag, kan det holde hardt.

Keir Starmer sier at Labour kommer til å avvise Mays plan slik den ser ut i dag.

Ifølge Starmer har Mays plan flere mangler, blant annet beskyttelse av arbeideres rettigheter og sikre tilgang til EUs indre marked.

– Mays forhandlinger med EU har vært kaotiske og mislykkede, sier han.

Labours medlemmer er splittet i synet på brexit og om det må holdes en ny folkeavstemning om britisk EU-medlemskap. Dette temaet er derfor gjenstand for en intens debatt på partiets landsmøte som i disse dager pågår i Liverpool.

Delegatene skal i løpet av tirsdag stemme over en erklæring som sier at en brexit uten en avtale med EU ikke er akseptabelt.

Erklæringen legger opp til at det må holdes en ny folkeavstemning om EU dersom britene ikke blir enige med unionen om en avtale eller dersom avtalen blir forkastet av Parlamentet.

Men hvorvidt det blir flertall for denne erklæringen på landsmøtet, gjenstår å se ettersom Labour er så splittet i synet på det.