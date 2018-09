Bill Cosby (81) ble ført bort med håndjern etter å ha mottatt dommen på mellom tre og ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2004.

– Det er på tide at rettferdigheten skjer fyllest. Herr Cosby, for deg er sirkelen nå sluttet. Tiden er inne, sa dommer Steven O'Neill da han tirsdag kunngjorde dommen mot mannen som en gang var hele USAs TV-yndling.

Cosby ble i april kjent skyldig i å ha dopet ned og voldtatt Andrea Constand. Etter å ha betalt kausjon på 1 million dollar har han siden sittet i varetekt i sitt eget hjem, men etter domsavsigelsen tirsdag bar det rett i fengsel, iført håndjern.

Utgjør fare

O'Neill kunngjorde samtidig at Cosby skal føres opp på politiets og myndighetenes liste over voldelige seksualforbrytere og viste til at han «kan utgjøre en mulig fare for samfunnet».

Cosbys forsvarere avviser dette, hevder at skuespilleren er gammel, skjør og blind og mener at han i stedet for fengsel bør få slippe med fortsatt husarrest.

Det er ventet at dommen blir anket.

Nekter

Som skuespiller og komiker var Cosby mest kjent som doktor Heathcliff Huxtable i «The Cosby Show», eller «Cosby med familie» som serien ble kalt på norsk, og som gikk over åtte sesonger fra 1984 til 1992.

Cosby, som har vært i husarrest siden han ble kjent skyldig, nekter for å ha gjort noe galt. Forsvarerne hans mener han er utsatt for en heksejakt og har varslet at de kommer til å anke dommen.

Over 60 kvinner

Også rundt 60 andre kvinner har anklaget Cosby for å ha dopet dem ned og voldtatt dem over en periode på 50 år, men de fleste sakene er foreldet og politiet har ikke innledet etterforskning i noen av disse sakene.

Flere av kvinnene har gått til private søksmål mot Cosby, men disse er avvist av retten.

Cosby var derfor kun tiltalt for overgrepet mot Constand da han møtte i retten i april.