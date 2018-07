USAs president Donald Trump sier Theresa May er en glimrende kvinne og avviser at han har kritisert henne. I London demonstrerer flere titall tusen mot Trump.

– Jeg vil si unnskyld til deg, sa jeg da jeg møtte henne. Hun sa: «Ikke bekymre deg for det, det er bare pressen», fortalte Trump da han sammen med May møtte pressen i hagen til statsministerens landsted Chequers fredag ettermiddag.

Trump fortalte at han sa mange flotte ting om May i det oppsiktsvekkende The Sun-intervjuet som ble publisert fredag. Trump sier at han skulle ønske det hadde vært overskriften.

– Jeg synes hun er en glimrende kvinne, og jeg synes hun gjør en glimrende jobb, sa Trump.

– Jeg har stor respekt for statsministeren, sa den amerikanske presidenten også.

Tim Ireland, AP / Scanpix

– Ok for meg

Opptakten til møtet mellom Trump og May ble dominert av The Sun-intervjuet, der den amerikanske presidenten kom med krass kritikk av Mays brexit-plan og forhandlingsevner. I hagen på Chequers var tonen langt mildere, også når det gjaldt brexit.

– Jeg vet ikke hva dere kommer til gjøre, bare dere gjør noe. Hva enn Storbritannia gjør etter EU, er ok for meg, sa Trump, som påpekte at han ser frem til å lande en stor handelsavtale med Storbritannias fremtidige forhold til EU er avklart.

I intervjuet hadde Trump til forskjell advart om at Mays brexit-plan «sannsynligvis vil bety slutten på omfattende handelsforbindelser med USA.»

På direkte spørsmål fra pressen om han hadde gjort en helomvending, svarte Trump:

– Jeg kritiserte ikke statsministeren. Det kalles falske nyheter, sa presidenten, som også fremholdt at «the special relationship» – uttrykket som karakteriserer båndene mellom USA og Storbritannia – aldri har vært bedre.

Jack Taylor, AP / Scanpix

Takket Trump

Trump og May roste også blant annet det gode samarbeidet i bekjempelse av terror, etterretningssamarbeidet mellom landene og forsvar og sikkerhet. May takket Trump for USAs svar på nervegiftangrepet Salisbury i mars.

– Jeg vil takke Trump for hans støtte etter angrepet i Salisbury. Jeg støtter hans møte med president Putin i Helsinki mandag. Vi er enige om å møte Russland ved å vise styrke og samhold, sa May.

USA utviste 60 russiske diplomater etter angrepet på den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter. Storbritannia mener Russland står bak, noe Moskva benekter.

Matt Dunham, AP / Scanpix

Tusenvis demonstrerer

Fredag kveld var Trump i Windsor Castle for å drikke te med dronning Elizabeth.

Samtidig var flere titall tusen samlet i London for å vise sin motstand mot den amerikanske presidenten. Folk marsjerte fredag ettermiddag til Trafalgar Square, der flesteparten av deltakerne i protestmarsjen hadde ankommet i 18.30-tiden, opplyser politiet.

Også tidligere på dagen ble det holdt en større protestmarsj mot Trump i byen.

Den amerikanske presidenten drar lørdag videre til Skottland, der han skal spille golf på sitt eget golf- og feriested Turnberry.