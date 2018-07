Operasjonen med å få reddet ut de 13 fra grotten i Thailand kommer ikke til å starte med det første, opplyser provinsguvernøren. Men tiden begynner å bli knapp.

– De kan ikke dykke ennå, sa guvernør Narongsak Osottanakorn i Chiang Rai-provinsen på en pressekonferanse ved grotten i Thailand rundt midnatt lokal tid natt til lørdag.

Han la til at redningsledelsen fremdeles ikke har bestemt seg for en endelig plan, og at den må testes ut før den kan gjennomføres.

– Vi må forsøke å komme opp med den best mulige planen. Hvis risikoen er minimal, vil vi forsøke. Vi er bekymret for været og oksygennivået i grotten, sa Narongsak.

Mer regn, mindre oksygen

For etter noen dager med oppholdsvær, så ventes det nye kraftige nedbørsmengder søndag og i flere dager fremover. Det betyr at vannstanden inne i grottegangene igjen kommer til å stige.

Det begynner også å bli dårlig med oksygen inne i grotten.

– Dersom det kraftige regnet fortsetter og situasjonen forverres ytterligere, så må vi prøve å få dem ut så fort som mulig, sa Narongsak.

Han understreker at det er en vanskelig avveining som redningsmannskapene må ta. På den ene siden kjemper de mot vannet og stadig mindre oksygen, på den andre siden vil man være sikre på at guttene vil være i stand til å klare den strabasiøse og farefulle ferden gjennom de til dels oversvømte grottegangene.

Ved godt mot

For selv om guttene har fått noe dykkertrening, er det langt fra nok, ifølge Narongsak. Flere av dem kan heller ikke svømme.

Guvernøren sa også at rapporten fra dykkere som har kommet ut av grotten fredag kveld, er at det går bra med guttene, og at de er ved godt mot.

Guttene har fått brev fra familiene sine som dykkere har fraktet inn til dem. De hilser også tilbake og spør om hvordan det går i fotball-VM.

Optimistiske spesialdykkere

Men flere av spesialdykkerne som har kommet til Thailand for å bistå i redningsarbeidet, er optimistiske.

Den danske dykkeren Ivan Karadzic sier han er sikker på at guttene og treneren deres vil være i stand til å svømme ut med hjelp fra dykkere og redningsarbeiderne.

– Det største hinderet er at de er barn. De trenger ikke avansert grottedykkerkurs. De trenger bare grunnleggende trening.

Den finske dykkeren Mikko Paasi sier at forholdene inne i grotten for øyeblikket er «bedre enn noensinne».

Lørdag er det to uker siden de tolv guttene i alderen elleve til 16 år og den 25 år gamle treneren deres tok seg inn i grotten og ble innesperret på grunn av oversvømmelse.