Merkel på vei til åstedet for historisk tysk flomkatastrofe

Tyskland teller sine døde etter flomkatastrofen. Lørdag kveld er 141 bekreftet omkommet, og Angela Merkel besøker søndag det hardest rammede området.

Luftfoto av ødelagte hus i Erftstadt-Blessem i Tyskland lørdag. Minst 141 har mistet livet i flommen i Tyskland. Foto: Michael Probst / AP / NTB

I delstaten Rheinland-Pfalz har dødstallet lørdag kveld nådd 98, mens det i Nordrhein-Westfalen er bekreftet 43 dødsfall. I Ahrweiler-distriktet i Rheinland-Pfalz, der de fleste dødsfallene i Tyskland har funnet sted, er det også registrert 670 skadede.

Politiet i Koblenz opplyser at det skal søkes etter savnede med helikopter i området.

Redningsarbeidet fortsetter også i andre europeiske land – 27 dødsfall er bekreftet i Belgia. I en oppdatering lørdag kveld opplyser det belgiske krisesenteret at 103 personer ikke er gjort rede for og antas å være savnet.

– Dessverre må vi ta innover oss at tallet vil stige igjen i dagene og timene som kommer, heter det i en uttalelse fra myndighetene.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen (til venstre, i midten) og Belgias statsminister Alexander De Croo (nummer to fra høyre) snakker med flomrammede i Pepinster i Belgia lørdag. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB

168 døde

Belgisk politi går fra dør til dør for å sjekke hvordan det har gått med folk i risikogrupper, og statsminister Alexander De Croo besøkte byer som er rammet.

Totalt er det dermed bekreftet 168 dødsfall i Tyskland og Belgia.

Statsminister Angela Merkel skal besøke den hardt rammede byen Schuld i Rheinland-Pfalz søndag, opplyser en talskvinne for delstatens innenriksdepartement.

Schuld ligger i Landkreis Ahrweiler, mellom Rhinen og Belgia, og Ahr, en sideelv til Rhinen, renner gjennom byen. Elva har steget voldsomt, noe som har ført til at flere bygninger har rast sammen i byen og mange er savnet.

Ødelagte møbler og vrakgods har drevet opp på et jorde utenfor landsbyen Arloff ved Bad Münstereifel i Tyskland lørdag. Flommen i området har ført til enorme ødeleggelser. Foto: Marius Becker / AP / NTB

Måtte beklage

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier besøkte lørdag Erfstadt i Nordrhein-Westfalen, der ødeleggelsene er store. Han takket redningsmannskapene og sa at mange fortsatte å jobbe lenge etter at de var helt utmattet.

Til stede under besøket var også delstatens regjeringssjef Armin Laschet, som er CDUs statsministerkandidat og ligger godt an til å ta over når Merkel gir seg etter høstens valg.

Det vakte imidlertid reaksjoner at Laschet så ut til å smile og le i bakgrunnen mens Steinmeier holdt tale om katastrofen.

– Laschet ler mens landet gråter, skrev avisen Bild på sin nettside. CDU-politikeren beklaget senere hendelsen på Twitter.

– Det var upassende og jeg beklager, skriver han.

En bil flyter i elven og hus har fått store skader etter flommen i Pepinster i Belgia. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB

Store mannskaper

Lørdag har vannmassene trukket seg noe tilbake i de hardest rammede områdene, men det ventes at flere omkomne vil bli funnet. Mange personer er fortsatt savnet etter at ekstreme nedbørsmengder utløste flommen torsdag.

Soldater og brannfolk er satt inn i de flomherjede områdene for å hjelpe til med oppryddingsarbeidet. I Ahrweiler-distriktet har broer blitt ødelagt, og veier er stengt. I Nordrhein-Westfalen deltar 19.000 redningsarbeidere.

– Oppgaven er enorm, sier ordføreren i Solingen.

– Et mareritt

I de hardest rammede områdene i Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen vendte folk gradvis tilbake til hjemmene sine, der de ble møtt av nedslående syn.

– De siste 48 timene har vært et mareritt. Vi har gått i sirkler og får ikke gjort noe, sier bakeren Cornelia Schlösser i landsbyen Schuld, som mistet arbeidsplassen sin i flomvannet.

Mange personer er fortsatt savnet, men det er vanskelig å komme i kontakt med folk som følge av mobilnettet flere steder har blitt ødelagt.

– Vi må anta at vi kommer til å finne flere ofre, sier ordfører Carolin Weitzel i Erftstadt.

Distrikt evakuert

En demning langs Ruhrvest i delstaten Nordrhein-Westfalen brøt sammen på grunn av flomvannet fredag kveld, noe som førte til at rundt 700 personer måtte evakueres.

I løpet av natten har vannivåene vært stabile, men situasjonen ble i en uttalelse fra kommunen Ophoven lørdag morgen beskrevet som vanskelig.

Det er foreløpig ikke kjent hva som gjorde at demningen brast.