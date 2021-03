Kreml erklærer krig mot Twitter etter vinterens protester

Autoritære styrer har et dilemma: Motstanderne deres samler seg på sosiale plattformer, men sosiale medier er også en kanal til deres egne tilhengere.

Dette er et bilde de russiske myndighetene ikke ønsker ut på sosiale medier. Det viser en tilhenger av Alexei Navalny som holder en banner som rakker ned på president Vladimir Putin og oppfordrer til frihet for Navalny! Foto: Foto: TWITTER / Via Reuters

Når har Russland også gått til angrep på Twitter. Det er den statlige myndigheten

Roskomnadzor, som overvåker og styrer internettet i Russland, som i forrige uke skrudde ned for netthastigheten på Twitter.

Ifølge Roskomnadzor har Twitter nemlig trosset tidligere advarsler og ikke ryddet vekk

materiale som «får mindreårige til å begå selvmord, inneholder barnepornografi og

informasjon om bruken av narkotiske stoffer».

Og da ble det altså skrudd på en knapp så twitterbrukerne i Russland nå opplever at er vanskelig å få legge ut bilder, mens vanlig tekst fremdeles fungerer. Det gjør den imidlertid sikkert bare hvis Twitter endrer politikk.

Roskomnadzor truer nemlig med å blokkere tjenesten helt.

Kritikere peker imidlertid på en forbindelse mellom inngrepet mot Twitter og vinterens

demonstrasjoner for den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj og mot president Vladimir Putin. De ser en gjentakelse av tidligere saker hvor de russiske myndighetene har lagt press på sosiale medier som har blitt brukt av opposisjonen.

Det var for eksempel tilfellet med den russiske kommunikasjonstjenesten Telegram som de russiske myndighetene prøvde å blokkere i 2018.

Fikk sentral rolle

Telegram er en kryptert tjeneste, og sikkerhetstjenesten FSB krevde å få nøkkelen så de kunne lese meldinger mellom brukerne. Grunnleggeren av Telegram, Pavel Durov, nektet å utlevere nøkkelen fordi han mente at FSBs krav var «uforenlig med beskyttelsen av privatlivet og fortrolighetspolitikken» hos Telegram.

Myndighetene klarte verken å dekryptere eller å blokkere, så i stedet erklærte de at det var ulovlig å bruke Telegram. Det fikk imidlertid bare de russiske brukerne til å strømme til, og på våren 2020 måtte myndighetene gi seg da de plutselig fikk bruk for Telegram i kampen mot covid-19. Forbudet ble hevet og da kunne de russiske helsemyndighetene sende ut informasjon gjennom denne kanalen.

Bak de russiske myndighetenes oppgjør med Twitter og Telegram og mange andre

plattformer ligger det en utvikling som er både en trussel og en mulighet for Kreml.

På den ene siden blir sosiale medier brukt helt åpent av opposisjonen. Det er kanaler som den kan styre selv og som dermed utgjør et alternativ til de statskontrollerte mediene.

Aleksej Navalnyj er for eksempel meget aktiv på både Twitter og Telegram. Sosiale medier

kan sågar bli brukt i sanntid, for eksempel når demonstranter deler informasjon om

møtesteder og om politiets tilstedeværelse forskjellige steder i russiske byer.

Effektivt redskap

På den andre siden er sosiale medier også en ny måte for styret selv å nå ut til velgerne på. Autoritære styrer må også fornye seg, og i forsøket på å holde fast på makten er sosiale medier et effektivt redskap.

Rundt regnet har 75 prosent av russerne har tilgang til internett. En måling fra februar viste at 56 prosent av russerne hadde lest nyheter på nettet den forrige måneden. 31 prosent av dem hadde funnet nyhetene på sosiale medier. Utviklingen peker kun i én retning, og det er over på de nye plattformene. Utfordringen er å kunne styre forbrukernes – velgernes – migrasjon fra en del av medielandskapet til en annen.

Inngrepet mot Twitter kom ikke som noen overraskelse. Allerede i februar advarte Putin om at noe var på vei. Han forsikret da om at myndighetene ville gå mot utenlandske plattformer hvis de utfører «fiendtlige handlinger og ved eksistensen av russiske alternativer». Den siste delen er uttrykk for at myndighetene gjerne vil kunne styre migrasjonen fra én plattform til en annen.

Gjør som det blir fortalt

Det behøver imidlertid ikke bare å være russiske alternativer. Roskomnadzor fremhever den kinesiske plattformen Tiktok, fordi den hele tiden prøver å være på rett side av kravene til myndighetene. I februar kom også det russiske utenriksdepartementet på Tiktok.

Departementets talskvinne, Maria Sakharova, forklarte at demonstrasjonene for Navalnyj

hadde satt fortgang i en prosess som allerede var i gang.

– Det er bare informasjonsarbeid, tilføyde hun.

Men Tiktok er populært og tjenesten lager ikke problemer for styret.

Autoritære styrer har fordoblet den gjennomsnittlige levetiden sin de siste par tiårene. Det er spesielt sosiale medier som har gjort det mulig. Tidligere autoritære styrer utøvde passiv sensur. I dag prøver de aktivt å forme velgernes preferanser, og sosiale medier er avgjørende.

Det mønsteret er tydelig overalt, fra Russland via Kina og Etiopia til Myanmar.

Tvinges til å velge

Nettopp i Myanmar ser vi nå dynamikkene på sosiale medier. Ett styre blir utestengt fra

Facebook fordi det sprer desinformasjon og oppildner til vold, mens et annet styre blokkerer Facebook fordi det forhindrer demonstranter fra å kommunisere med hverandre.

Vestlige sosiale medier vil bli fanget i denne konflikten. De vil bli tvunget til å velge mellom brukernes sikkerhet og deres egen markedstilgang. I mellomtiden vil de bli presset av alternativer som de autoritære styrene kan kontrollere bedre. Det er dårlig nytt for flere sosiale medier, og det er dårlig nytt for innbyggere i den autoritære delen av verden.

