USA og EU vil fornye samarbeid mot klimaendringer

USAs klimautsending John Kerry sier i en felles uttalelse med flere EU-topper at USA og EU vil jobbe sammen for sikre at Parisavtalen lykkes.

John Kerry (t.v.), Ursula von der Leyen og Frans Timmermans kom med en felles uttalelse etter at de møttes onsdag for å diskutere felles innsats mot klimaendringene. Foto: Olivier Hoslet / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Vi er innstilt på å fornye vår sterke allianse i innsatsen for å håndtere klimakrisen. Etter å ha jobbet tett sammen for å få på plass Parisavtalen, vil vi jobbe for sikre at den lykkes. Det skal vi gjøre ved å kutte egne utslipp og samarbeide med våre globale partnere, heter det i onsdagens uttalelse.

Den er signert John Kerry, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og visepresident Frans Timmermans. Den amerikanske klimautsendingen møtte onsdag de to EU-toppene og resten av EU-kommisjonen for å diskutere hvordan klimaambisjonene kan løftes før toppmøtet COP26 i Glasgow senere i år.

Både USA og EU har som mål å være klimanøytrale innen 2050. EU skal kutte utslippene av klimagasser med minst 55 prosent inn 2030, sammenliknet med nivået i 1990. USA planlegger å legge presentere sitt nasjonale bidrag i henhold til Parisavtalen innen 22. april.

– Vi ber alle land ta de nødvendige skrittene for å sørge for at målet om å holde temperaturøkningen under 1,5 grader er innen rekkevidde, sier lederne.

– Vi ble i dag også enige om å jobbe sammen og med andre land for å hjelpe verdens mest sårbare med å takle de ødeleggende virkningene av klimaendringene.