T-bane-ulykke krevde mange liv i Mexico by

Minst 15 mennesker er bekreftet omkommet og nærmere 70 er skadd etter at en bru kollapset og et vognsett på T-banenettet i Mexico-by falt ned over biler.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Bilder fra stedet viser redningsmannskaper som tar seg inn i vognene og som leter etter overlevende i biler som ble knust da de fikk brua og vognsettet over seg.

Ifølge ubekreftede meldinger fra lokale journalister i sosiale medier har ulykken krevd minst 19 liv, mens 34 av de nærmere rundt 70 skadde er sendt til sykehus med skader.

Ulykken langs T-banens linje 12 skjedde i 22.30-tida mandag, ved Olivos-stasjonen der det lenge har vært klaget over uregelmessigheter og risiko for ulykker.

Mexico bys ordfører Claudia Sheinbaum kom raskt til stedet for å følge redningsarbeidet.

– En støttepilar ga etter, konstaterte hun.

– Det som skjedde på T-banen i dag, var en forferdelig tragedie, tvitrer Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard.

Mexico er fra før hardt rammet i koronapandemien og er med nærmere 220.000 dødsfall blant de land i verden med flest døde per innbyggere.