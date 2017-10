Elleve personer ble skadd da en bil braste inn blant fotgjengere på fortauet utenfor Naturhistorisk museum i London lørdag. Politiet sier det ikke er terror.

Det var ved 14.30-tiden lokal tid at en bil kjørte opp på fortauet og inn blant fotgjengere utenfor Naturhistorisk museum i sentrum av London. En mann ble pågrepet på stedet.

Hendelsen skapte panikk og uro, og politiet ville først verken bekrefte eller avkrefte at det kunne dreie seg om en terrorhandling.

Men senere på lørdagen opplyste politiet på Twitter at påkjørselen ikke var en terrorrelatert handling, men en trafikkulykke.

Elleve personer ble skadd, og ni av dem ble fraktet til sykehus der de behandles for skader i hode og bein.

AP / NTB scanpix

Populære turistattraksjoner

Påkjørselen skjedde i Exhibition Road i Kensington rett utenfor Naturhistorisk museum. Like ved ligger Science Museum og Victoria and Albert Museum, all tre er noen av Londons mest populære turistattraksjoner.

Området rundt museene ble sperret av og Naturhistorisk museum ble evakuert.

Bilder og videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser en mann som er lagt i bakken mens politi eller sikkerhetsvakter holder ham nede. Andre bilder viser en svart bil med åpen dør og med tydelige kollisjonsskader på panseret.

En reporter fra nyhetsbyrået AFP forteller at det var mange mennesker i området og at det var tilløp til panikk da bilen kjørte inn på fortauet.

Flere bilangrep

Storbritannia har vært rammet av flere terrorangrep den siste tiden, fem angrep bare siden mars i år, og sikkerhetsnivået i landet er for tiden på nest høyeste nivå.

I tre av angrepene som har vært i London det siste halvåret, har gjerningsmennene kjørt biler i stor fart inn blant fotgjengere.