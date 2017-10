Både en uromaker og en sviktende stemme gjorde at Theresa May gjentatte ganger måtte avbryte sin tale til toryenes landsmøte i Manchester.

Mays tale er avslutningen av de konservatives landsmøte. Møtet har vært dominert av indre strid om brexit og Mays lederskap. Og talen gikk heller ikke som planlagt for den britiske statsministeren og partilederen.

Etter bare noen minutter ble talen avbrutt da en mann trengte seg frem til første benk der alle hennes regjeringskolleger satt. Han forsøkte å gi May et skriv. Ifølge britisk presse dreier det seg om en kjent komiker, Simon Brodkin, som raskt ble fjernet av sikkerhetsvaktene. Men først fikk han ropt:

– Boris (Johnson) sa jeg skulle gjøre det.

Peter Byrne/ AP / NTB scanpix

Unnskyldte

Mays tale ble også gjentatte ganger avbrutt fordi hun slet med stemmen etter en forkjølelse. Hun måtte ta hyppige stopp for å drikke vann og renske stemmen. Finansminister Philip Hammond var raskt fremme og ga henne sukkertøy:

– Merk dere at finansministeren ga ut noe gratis, sa May til stor munterhet for salen, som støttet henne med flere ganger å gi henne stående applaus slik at hun kunne få samlet seg og fortsette talen.

Mays posisjon både som statsminister og partileder ble sterkt svekket da de konservative tapte sitt flertall i Underhuset. May startet sin tale med å si unnskyld for valgnederlaget:

– Vi fikk ikke den seieren vi håpet på. Vi gjorde ikke en god nok valgkamp. Jeg ledet valgkampen, og jeg beklager, sa May til sine partikolleger.

Om brexit sa hun at Storbritannia håper forhandlingene lykkes, men forbereder seg på enhver situasjon, også at det ikke blir noen avtale med EU.

Må stå sammen

Mye av talen var lekket på forhånd, og May formanet som ventet sine partikolleger til å legge egne ambisjoner til side og stå samlet.

– Vi må ikke bekymre oss om vår egen jobbsikkerhet, men om deres, sa May med referanse til det hun betegnet som «vanlig arbeidende folk».

Allerede dager etter valget i juni skrev britiske aviser om at May kunne stå overfor et opprør i eget parti som i verste fall kan ende med mistillit. Siden har spekulasjonene florert i britisk presse, og maktkampen har fortsatt i partiet. Utenriksminister Boris Johnson er den av regjeringsmedlemmene som med sine brexit-utspill har laget mest bråk for Theresa May de siste ukene. Han er også den som har dominert presseoppslagene i britiske medier under det fire dager lange landsmøtet i Manchester

Onsdag kom det nye krav om at May må sparke utenriksministeren etter at han kom med det mange mener er en usmakelig uttalelse under et arrangement på landsmøtet. Johnson hevdet at den krigsherjede libyske byen Sirte kunne bli en turistmagnet bare «de får fjernet alle de døde kroppene først».