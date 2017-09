LANG REKKEVIDDE: Dette nyutviklede missilet, med en rekkevidde på 2000 kilometer, ble vist fram under en parade fredag. Nå skal det ha blitt testet. FOTO: Ebrahim Noroozi/AP NTB scanpix

Iran trosser USA-advarsler – tester nytt missil

Bilder på iransk TV viser testing av et nytt missil, til tross for at USA har advart mot nettopp dette.