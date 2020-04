Over 40 drept i bilbombeangrep i Nord-Syria

Over 40 mennesker er døde og minst like mange såret etter at en bombe skjult i en tankbil full av drivstoff eksploderte nord i Syria, opplyser eksilgruppa SOHR.

Publisert Publisert Nå nettopp

NTB

40 mennesker ble drept, blant dem elleve barn, og 47 ble såret, følge det tyrkiske forsvarsdepartementet.

Minst 46 ble drept og minst 50 såret, og kvinner, barn og ni krigere som kjempet på tyrkiskallierte opprøreres side, var blant ofrene, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, men tyrkiske myndigheter anklager den kurdiske YPG-militsen.

Angrepet skjedde i en folksom gate i byen Afrin. Byen kontrolleres av tyrkiskstøttet syrisk milits.