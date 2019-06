WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange blir ikke varetektsfengslet i Sverige, har tingretten i Uppsala bestemt. Men han er fortsatt siktet for voldtekt.

Det betyr at han ikke blir begjært utlevert til Sverige, samtidig som etterforskningen fortsetter.

Ifølge dommeren er Assange fortsatt siktet for én voldtekt av mindre grov art. Hun mener at ettersom han sitter fengslet i London, kan han avhøres der.

Dommeren fastslår også at det ikke er proporsjonalt å varetektsfengsle ham nå, selv om hun medgir at det er en fare for at Assange unndrar seg straff når han eventuelt løslates i Storbritannia. Der soner han en dom på 50 ukers fengsel for brudd på kausjonsbetingelser.

Anklagene om voldtekt og overgrep mot to kvinner går tilbake til 2010, samme år som WikiLeaks publiserte store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan og delvis i samarbeid med aviser som britiske The Guardian og amerikanske New York Times.

- Frykt for unndragelse

Påtalemyndigheten i Sverige ønsket Assange varetektsfengslet fordi den mente at det er fare for at han unndrar seg straff.

Aktor Eva-Maria Persson sier på en pressekonferanse at hun har full respekt for domstolens avgjørelse, og at hun senere vil bestemme om hun vil anke mandagens beslutning.

Også USA har begjært Assange utlevert etter at justisdepartementet nylig tiltalte ham for brudd på spionasjeloven.

Ni år gammel sak

Assange ble i 2010 anmeldt for voldtekt og seksuelle overgrep under et besøk i Sverige. I 2012 besluttet en svensk domstol at han skulle varetektsfengsles. Mens han var løslatt mot kausjon, søkte Assange tilflukt i Ecuadors ambassade der han fikk politisk asyl og tilbrakte sju år. Han har forklart at han var redd for å bli utlevert til Sverige og derfra videre til USA.

Assange har hele tiden avviste voldtektsanklagene og også anklagene fra USA.

I april, etter at Ecuador hadde fått ny president, trakk landet tilbake asylet, og Assange ble pågrepet av britisk politi og dømt for brudd på kausjonsbetingelsene i 2012.

Ifølge Assanges advokat blir han trolig sluppet ut en gang i september eller oktober, etter at han har sonet om lag halve dommen. Men før dette skal britiske myndigheter ta stilling til om han skal utleveres til USA. Rettsmøtet for dette er satt til 12. juni.