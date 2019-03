Storbritannias statsminister Theresa May var mandag i Underhuset for å oppdatere parlamentarikerne om brexit. Foto: AP / NTB scanpix

Theresa Mays brexitavtale mangler fortsatt støtte

Storbritannias statsminister Theresa May har ikke klart å få nok folkevalgte over på sin side til å legge brexitavtalen fram for avstemning for tredje gang.