Over to millioner mennesker langs USAs sørøstlige kyst blir bedt om å evakuere i påvente av orkanen Dorian. Uværet har lagt Bahamas i ruiner.

Over to millioner innbyggere langs kysten i delstatene Florida, Georgia, South Carolina og North Carolina har fått evakueringsvarsel. Tirsdag kveld lokal tid holdt de på med de siste forberedelsene.

– Denne gangen trenger jeg ikke komme hjem til et hus fullt av skrap. Jeg lærer etter hvert, sier Joey Spalding, som bor på Tybee Island i Georgia. Han tømte tirsdag boligen for mesteparten av møbler og satte dem i en varebil. Han planla å pakke inn huset i plast til skulderhøyde og legge sandsekker foran dørene, før han skulle dra til et sikrere sted.

Politiet i Savannah i Georgia innførte portforbud natt til onsdag. I North Carolina har guvernør Roy Cooper beordret evakuering av beboere på øyer langs hele delstatens kyst.

Motorveier fra kysten og inn i landet i South Carolina og Georgia er gjort om til enveis-evakueringsruter. Flere flyplasser har stengt. I Orlando i Florida stengte både Disney World og SeaWorld tirsdag.

Flom og regn

Onsdag formiddag norsk tid lå orkanens øye ute over havet direkte øst for Orlando. Dorian er nedgradert til kategori 2 og vindhastigheten er på 49 sekundmeter. Værsystemet beveger seg nordover langs kysten med en hastighet på 9 kilometer i timen. Vinden kan føles opptil 280 kilometer fra orkanens øye.

Tidligere prognoser om at orkanen kunne treffe Florida direkte, er nå skrinlagt. Men Dorian ventes å passere svært nær kysten av Georgia og South Carolina, og kan muligens ramme North Carolina, torsdag og fredag.

AP / NTB scanpix

Men selv om orkanen ikke skulle treffe land, vil den sannsynligvis føre til stormflo og store oversvømmelser, opplyser orkanvarslingssenteret NHC.

På kyststrekningen fra West Palm Beach i Florida og gjennom Georgias kyst er det ventet mellom 75 og 152 millimeter nedbør. I Carolina-delstatene kan det komme mellom 127 og 254 millimeter nedbør, noen steder så mye som 380 millimeter. Til sammenlikning er norgesrekorden for døgnnedbør på 229,6 millimeter.

Bahamas i ruiner

AP / NTB scanpix

Satellittbilder fra NASA viser at det regnet så mye som 890 millimeter natt til mandag noen steder over Bahamas da orkanen herjet øystaten som ligger sørøst for Florida.

Minst syv mennesker er bekreftet omkommet på øyene, men omfanget av orkanens herjinger er ennå ikke klart. Flyplassen på Grand Bahama lå tirsdag lokal tid 2 meter under vann.

– Det er fullstendig ødeleggelse. Det er tilintetgjørelse. Apokalyptisk. Det handler ikke om å bygge opp igjen noe som var der. Vi må starte fra grunnen av, sier Lia Head-Rigby, som bistår en lokal hjelpeorganisasjon og som har befart Bahamas' hardest rammede øygruppe Abacos med fly.

– Det er langt flere døde, sier hun, men så langt finnes det ingen oversikt. Lik blir fortsatt hentet ut.

– Vi står midt i en av de største nasjonale krisene i vårt lands historie, sier statsminister Hubert Minnis.

Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av boligene på øyen Grand Bahama og på Abaco enten er ødelagt fullstendig eller påført store skader. FN og Røde Kors opplyser at over 60.000 mennesker trenger mat og rent drikkevann.