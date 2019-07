Boris Johnson sier Storbritannia må være forberedt på å forlate EU innen 31. oktober, uansett hva.

Han og motkandidat Jeremy Hunt ble utspurt i separate intervjuer på BBC fredag.

Jeremy Hunt nektet da å gi lovnader for når Storbritannia går ut av EU dersom han blir ny statsminister. Men han tror på en skilsmisse fra EU innen utgangen av året.

– Jeg er ærlig med folket, sa han.

Tidligere utenriksminister Boris Johnson og nåværende utenriksminister Jeremy Hunt kjemper om å ta over som ny leder for Det konservative partiet og dermed også jobben som statsminister. Theresa May skal etter planen gå av 24. juli.

Ut uansett hva

Johnson på sin side, lovet brexit innen 31. oktober i sitt intervju på BBC.

– Jeg synes det er veldig rart at de som sier at de vil utsette dette enda mer, ikke kan bestemme en ny dato. Jeg mener, hvor mye lenger kan vi vente?, sa Johnson.

– Jeg mener det er veldig, veldig viktig at vi er klare til å forlate EU innen 31. oktober, uansett hva, og det vil vi gjøre, sa han videre.

Avtale uten backstop

Toryenes lederkandidater tror begge på brexitavtale uten den såkalte backstop-løsningen for irskegrensa.

Den kontroversielle løsningen skal sikre en fortsatt åpen grense mellom britiske Nord-Irland og EU-landet Irland. Den slår inn dersom det ikke blir en enighet om grensen.

EU-landene har imidlertid konsekvent insistert på at denne løsningen må forbli i en brexitavtale.

Forsvarte uttalelser

Boris Johnson måtte også forsvare også sine uttalelser om britenes ambassadør til USA, Kim Darroch, som nylig har gått av.

Johnson ble anklaget for å tjene egne interesser da han ikke ville støtte Darroch.

Ambassadøren kritiserte USAs president Donald Trump kraftig i lekkede dokumenter.

Johnson framholdt fredag at hans manglende støtte hadde noe å si for at Darroch gikk av. Men han mener en «uriktig framstilling» av hans uttalelser hadde vært en faktor.