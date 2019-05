Harvey Weinstein har gått med på å betale kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering og sitt tidligere filmstudio nesten 400 millioner kroner.

Avtalen, som ikke er endelig signert av partene, omfatter imidlertid ikke straffesakene som er reist mot Harvey Weinstein etter at flere kvinner høsten 2017 sto frem og fortalte om voldtekter, overgrep og seksuell trakassering over flere år.

Forslaget til forlik på 44 millioner dollar, drøyt 385 millioner kroner, skal dekke alle sivile krav mot Weinstein og omfatter kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering, styremedlemmer i hans eget filmselskap og statsadvokaten i New York, melder Wall Street Journal.

Pengene tas blant annet fra forsikringsordninger som finnes konkursboet etter Weinsteins filmstudio.

– For første gang har vi kommet til en økonomisk avtale som alle parter er enige om, sa advokat Adam Harris til dommer Mary Walrath i skifteretten i Wilmington i Delaware.

Harris representerer broren Bob Weinstein, som Harvey Weinstein startet filmstudioet sitt sammen med.

Av summen på 385 millioner kroner vil 260 millioner bli fordelt mellom angivelige ofre, tidligere ansatte i filmselskapet og deres advokater.

Om lag 120 millioner vil gå til å dekke advokatutgiftene for Harvey Weinsteins partnere. De er av flere ofre blitt beskyldt for å ha lagt til rette for at filmmogulen kunne holde på med sin kritikkverdige oppførsel gjennom mange år.