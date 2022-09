Folket kan avgjøre om sørkoreanske BTS må i militæret

Det sørkoreanske folk kan få muligheten til å avgjøre om medlemmene i K-pop-sensasjonen BTS skal få unntak fra Sør-Koreas obligatoriske militærtjeneste.

NTB

Spørsmålet har blitt aktualisert i landet da bandets eldste medlem Jin kan måtte møte til sesjon når han fyller 30 år i desember.

Militærtjenestemenn opplyser at det er oppe til vurdering å avholde en folkeavstemning for å la folket avgjøre om boybandet skal få fritak eller ei.

Forsvarsministeren har sagt at flere faktorer vil påvirke vurderingen, blant annet betydningen BTS har på landets økonomi, viktigheten av militærtjenesten og «generelle nasjonale interesser».

Etter landets lover må alle funksjonsfriske menn tjenestegjøre mellom 18 og 21 måneder. Formålet er å ruste seg mot trusselen fra nabolandet Nord-Korea.

Men det gis unntak til idrettsutøvere, musikere og dansere som vinner gjeve priser, fordi de menes å ha styrket landets renommé. Politikere og flere andre har tatt til orde for at K-pop-stjerner som BTS må falle under denne betegnelsen.

Sjangeren er blant landets fremste kultureksporter. K-pop-gruppen er blitt et globalt fenomen og har satt avspillingsrekorder på Youtube de siste årene.

En måling tidligere i år viste at rundt 60 prosent av dem som svarte, støttet unntak fra tjenesteplikten for BTS-medlemmene. Men i en annen måling fra 2020 støttet 46 prosent unntak, mens 48 prosent sa at de var imot.

De som får unntak, får dra hjem fra militæret etter tre uker med trening. De må imidlertid avtjene 544 timer med frivillig arbeid.