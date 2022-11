Amerikanerne i gang – abort, økonomi og kriminalitet i sentrum

Valglokaler over hele USA er nå åpne, i et mellomvalg som kan føre til at Demokratene mister flertallet i Kongressen.

Mellomvalget i USA er i gang, og utfallet kan bli skjebnesvangert for president Joe Biden og Demokratene.

Velgere stemmer i den viktige vippestaten Georgia, der et svært viktig mandat i Senatet står på spill.

Ortodokse jøder stemmer i Brooklyn i New York.

Valgmedarbeidere teller poststemmer i Philadelphia.

Et typisk amerikansk valglokale i en kirke i Oklahoma.

Et barn følger spent med på resten av valglokalet i New Orleans mens moren stemmer.

En tospråklig stemmeseddel i Chicago.

Valgmedarbeidere deler ut klistremerker med teksten «Jeg har stemt!» til velgere.

NTB

Over 40 millioner amerikanere har alt avgitt forhåndsstemme i valget. Klokka 17 norsk tid hadde valglokalene åpnet i hele landet, da Alaska og Hawaii slapp velgerne inn. De første delstatene begynner å melde inn resultater en gang mellom midnatt og klokka 1 norsk tid.

435 seter i Representantenes hus er på valg, og det samme er en tredel av plassene i Senatet. I tillegg skal også en rekke delstatlige og lokal verv fylles.

Meningsmålinger og prognoser tyder på at Republikanerne kan komme til å sikre seg flertall i Representantenes hus, mens det er jevnere i Senatet.

Misnøye

Dersom Demokratene taper sitt flertall i ett eller begge kamre i Kongressen, vil det uansett gjøre det vanskeligere for president Joe Biden å få satt sin politikk ut i livet de neste to årene.

Abortsaken, høy inflasjon og kriminalitet har preget valgkampen. I tillegg er det generell misnøye med det politiske klimaet i USA.

– Det er så mye polarisering og misnøye at jeg gjerne vil sørge for at stemmen min blir hørt, sier velgeren Robin Ghirdar i Pittsburgh til nyhetsbyrået AFP.

I Union City utenfor Atlanta sier 26 år gamle Kuanna Harris at historien oppfordrer henne til å stemme.

– En rekke av mine forfedre fikk ikke stemme, enten fordi de var svarte eller fordi de var kvinner, så jeg tror Gud sørget for at jeg er her nå for å bære deres arv videre.

– En gang politimann, alltid politimann

Den pensjonerte politimannen Kevin Flynn i New York har politifolkene som ble såret under kongresstormingen 6. januar 2021 i tankene.

– En gang politimann, alltid politimann. Det må ytes rettferdighet, sier han.

82 år gamle Donald Newton i Phoenix mener på sin side at tidligere president Donald Trumps påstander om massivt valgfusk stemmer.

– Det finnes en film der ute kalt 2000 Mules. Den forklarer alt. Og om du går og ser den så blir du overbevist om sannheten – at valget ble stjålet, sier han til AFP.

President Joe Biden forhåndsstemte i hjemstaden Delaware 29. oktober, mens forgjengeren Trump avla stemme i Palm Beach i Florida tirsdag morgen lokal tid.