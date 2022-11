Biden: Raketten i Polen kan ha blitt skutt opp av ukrainske styrker

Raketten som falt ned i en polsk landsby tirsdag, kan ha blitt skutt opp av Ukraina mot en innkommende russisk rakett, uttaler USA.

President Joe Biden uttalte seg om raketten til journalister etter onsdagens hastemøte.

NTB

Det er indikasjoner på at raketten som traff en landsby i den østlige delen av Polen, var en luftvernrakett fra Ukraina. Det sa USAs president Joe Biden til ledere fra G7, EU og Nato på et hastemøte tidlig onsdag morgen, etter det det tyske nyhetsbyrået DPA kjenner til.

Møtet ble holdt bak lukkede dører, og lite har kommet fram fra det som ble sagt der.

Nyhetsbyrået AP kom med en tilsvarende melding på samme tidspunkt. De henviste da til ikke navngitte amerikanske tjenestemenn som uttalte seg på bakgrunn av foreløpige funn.

Etter hastemøtet onsdag sa Biden til journalister at det var usannsynlig at raketten som slo ned i Polen, var blitt skutt opp fra Russland. Uttalelsen hans kom etter at polske myndigheter hadde sagt at raketten var russiskprodusert. Biden understreket samtidig at det gjenstår å etterforske hva som faktisk har skjedd.

Russland har avvist at landet har skutt noen rakett mot Polen.