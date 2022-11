Nato tror ikke på Tyrkia-løsning før neste år

Sverige og Finland får trolig ikke Nato-medlemskap av Tyrkia til jul i år. Kravet om utlevering er fortsatt et vrient forhandlingspunkt, ifølge sentral kilde.

Recep Tayyip Erdogan og Jens Stoltenberg på båttur i Bosporos 4. november. Det blir beskrevet som et godt møte der Tyrkia uttrykte forståelse for at Sverige og Finland jobber med å oppfylle avtalen som er inngått. Det er foreløpig ikke planlagt flere Tyrkia-reiser for Nato-sjefen.

NTB

– Jeg tipper også Tyrkia ratifiserer, men akkurat når tør jeg ikke å si.

Det sa Nato-sjef Jens Stoltenberg om utsiktene til et fullverdig Nato-medlemskap for Sverige og Finland på et pressetreff før helgen.

Fem måneder er gått siden de to landene inngikk en avtale med Tyrkia der Tyrkia hevet sitt veto mot Nato-søknadene deres, i bytte mot en rekke politiske innrømmelser.

Siden den gang har Sverige kommet Tyrkia i møte på flere punkter. Den svenske regjeringen har åpnet for våpeneksport til Tyrkia, endret terrorlovene og tatt avstand fra den syrisk-kurdiske militsen YPG og dens politiske gren PYD.

Ser mot presidentvalget

Men Sverige og Finland må sannsynligvis smøre seg med tålmodighet enda en stund.

Det kommer trolig ingen løsning på Tyrkia-floken på denne siden av jul, sier en sentral kilde i Nato til NTB.

Forhandlingsnøtten er tyrkernes krav om utlevering og utvisning av en rekke navngitte personer. Etter det NTB forstår, dreier uenigheten seg i stor grad om hvordan utleveringskravet skal håndteres, heller enn antall utleveringer.

Sveriges nye statsminister Ulf Kristersson (t.v.) har innfridd flere av kravene til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (t.h.) i håp om at Tyrkia vil godkjenne Sveriges Nato-søknad. Her er de to på en pressekonferanse i forbindelse med Kristerssons Tyrkia-besøk tidligere denne måneden.

Det er likevel tegn som tyder på at det kan gå mot en løsning i løpet av det neste halvåret, får NTB opplyst.

Innad i Nato er håpet at det skal skje før Tyrkia holder presidentvalg i juni neste år, uten at det oppleves som en krise hvis det skulle ta enda lengre tid.

God stemning

Stemningen mellom de tre landene beskrives som betraktelig bedre nå enn den var før toppmøtet i Madrid, da Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet med å sette en stopper for svensk og finsk Nato-medlemskap.

Det skyldes ikke minst signalene den nye regjeringen i Sverige har sendt om sin innsats for å bekjempe terror i Tyrkia, får NTB opplyst.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er på valg til neste år. Innad i Nato er håpet at striden om Sveriges og Finlands medlemskapssøknader skal være begravet før den tid.

Representanter fra Sverige, Finland og Tyrkia hadde et nytt forhandlingsmøte i Stockholm fredag. Der ble det tatt skritt for å møte Tyrkias krav, heter det i en felles uttalelse.

Blant annet skal politiet og sikkerhetspolitiet i Sverige og Tyrkia ha snakket sammen om å styrke innsatsen mot terrortrusselen fra Kurdistans arbeidsparti PKK.

Dette er et viktig punkt for Tyrkia, får NTB opplyst.

Møtte Erdogan

Stoltenberg hadde selv et møte med Erdogan i Istanbul tidligere i november. Det blir beskrevet som et godt møte der Tyrkia uttrykte forståelse for at Sverige og Finland jobber med å oppfylle avtalen som er inngått.

Det er foreløpig ikke planlagt flere Tyrkia-reiser for Nato-sjefen.

Stoltenberg har selv gjentatt at han mener det er på tide at de to landene slippes inn i alliansen.

Han har også gjort det klart at det for Nato ville være utenkelig å ikke gripe inn dersom Sverige og Finland skulle bli utsatt for et angrep, selv om de formelt ikke er medlemmer av alliansen enda.

Tyrkisk offensiv

Ungarn har lovet å godkjenne Nato-søknadene fra Sverige og Finland i januar neste år. Dermed er det kun Tyrkia av alliansens 30 medlemsland som holder igjen.

Bildet kompliseres av at Tyrkia nylig startet en offensiv mot kurdere i Syria og Irak etter terrorangrepet i Istanbul. Nærmere 500 kurdiske mål i de to landene er angrepet.

Ifølge Stoltenberg er det foreløpig ingen tegn til at den tyrkiske offensiven påvirker medlemskapsprosessen for Finland og Sverige.

– Også Tyrkia erkjenner at Sverige og Finland har tatt viktige skritt i retningen de ble enige om i sommer på toppmøtet i Madrid, sa han før helgen.