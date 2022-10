Julia har tatt 28 liv i Mellom-Amerika

Så langt er minst 28 mennesker i Mellom-Amerika døde enten som direkte følge av ekstremværet Julia eller som følge av indirekte årsaker utløst av uværet.

Kraftige naturkrefter var i sving da Julia traff Nicaraguas karibiske kyst søndag.

En mann står utenfor huset sitt i Bluefields på Nicaraguas karibiske kyst, omgitt av flomvann, etter at Julia hadde rast gjennom området søndag.

NTB

I provinsen Alta Verapaz i Guatemala melder myndighetene om fem døde etter at en åsside kollapset over en bolig.

I Huehuetenango-provinsen nær grensen til Mexico mistet ni mennesker livet, blant dem en soldat, idet de holdt på med redningsarbeid.

Myndighetene i El Salvador opplyser at fem soldater døde i byen Comasagua da en vegg kollapset i et hus der de hadde søkt tilflukt mens de deltok i jakten på kriminelle gjenger. En annen soldat ble skadd da veggen raste sammen.

I byen Guatajiagua øst i El Salvador døde to personer etter at kraftig regnvær førte til at en husvegg raste sammen. En annen mann i landet døde da han ble tatt av kraftig vannføring, og en person fikk et tre over seg og døde.

Myndighetene i El Salvador har erklært nødsituasjon og åpnet dørene til 80 tilfluktssentre etter at elver har gått over sine bredder.

I nabolandet Honduras døde en 22 år gammel kvinne da hun ble tatt av kraftig vannføring, og tre personer omkom da båten de satt i sank. I Nicaragua døde en mann som fikk et tre over seg.

Julia traff Nicaraguas karibiske kyst tidlig søndag morgen og var da en orkan. Uværet ble nedgradert til tropisk storm på ferden gjennom landets fjellterreng og videre ut over Stillehavet på motsatt side av landet.

Senere mandag dreide Julia inn over land igjen og traff Guatemala, men med lavere vindhastighet. Prognosen videre tilsier at Julia flytter seg videre mot det sørlige Mexico tirsdag, med store nedbørsmengder.