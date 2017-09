Ambassadør Nikki Haley skal både forsvare USA i FN og utøve diplomati for president Trump.

Nikki Haley ble ansiktet på USAs skjerpede holdning overfor Nord-Korea da hun mandag avfyrte en setning som vil henge i luften mens krigstrommene lyder i tiden som kommer: Nord-Korea «ber om krig».

Den høyspente situasjonen på Koreahalvøya har sendt den 45-årige indisk-amerikaneren inn i det globale rampelyset som USAs stemme ved det ikoniske runde bordet.

Nimrata Randhawa, som hun het før Nikki erstattet fornavnet og hun giftet seg til Haley, har blitt en av de viktige stemmene i amerikansk utenrikspolitikk.

Mens utenriksminister Rex Tillerson tilsynelatende har forsvunnet et eller annet sted i utenriksdepartementets korridorer, er det Haley som har den utakknemlige rollen å skulle selge Donald Trumps utenrikspolitikk til en skeptisk omverden. Der bruker hun sine politiske egenskaper og sørstatssjarm, forteller kollegene.

Fakta: Nikki Haley Født som Nimrata Randhawa i South Carolina i 1972 av indiske innvandrere.

Hun ble etter en karriere som lokalpolitiker guvernør i South Carolina 2011–2017. Her ble Haley landskjent for å fjerne sørstatsflagget fra hovedstadens parlament etter en rasistisk motivert masseskyting.

Var aktuell som en mulig visepresident for Donald Trump, selv om hun offentlig støttet en av konkurrentene hans.

Spås som en mulig fremtidig president.

USAs FN-ambassadør siden januar 2017.

– Sympatisk

– Hun er en veldig sympatisk person, veldig smilende og virker veldig åpen når man er på tomannshånd med henne, sier Danmarks FN-ambassadør Ib Petersen om sin nye kollega.

Han erkjenner at den nye amerikanske regjeringens linje har gjort samarbeidet med USA vanskeligere, blant annet når det gjelder kvinners rettigheter.

– Men det positive er at Nikki opptrer konstruktivt. Hun ønsker at folk skal kunne se at FN utgjør en forskjell, sier Ib Petersen.

Utover mandagens sterke Nord-Korea-beskjed fikk Haley gode anmeldelser for en indignert tale om situasjonen i Syria tidligere, hvor hun viste bilder av døde syriske barn for å forsvare USAs luftangrep i landet tidligere i år som gjengjeldelser for Assad-regimets. – Vi ser rekker av livløse kropper, noen fortsatt i bleier. Noen med synlige arr etter kjemiske våpen. Se på disse bildene. Vi kan ikke lukke øynene våre. Vi kan ikke lukke sinnene våre for ansvaret for å handle, sa Haley.

Global tolk

Nikki Haley har på en måte en tredobbelt diplomatrolle. Hun skal som alle sine kolleger forsvare sitt lands interesser i FN-systemet. Dessuten er hun en global tolk for president Trump, som med sine skiftende meldinger og frittalende tweets ofte skaper forvirring hos kollegene. Og til slutt har hun påtatt seg den vanskelige diplomatiske balansegangen med å stå for en mer tradisjonell amerikansk utenrikspolitikk, uten å se ut som om hun er illojal overfor sin øverste sjef.

Mens hun gir et sikkert inntrykk utad, har hun imidlertid fått en tøff start i FN-systemets legendarisk innviklede diplomati, forteller en annen FN-diplomat, som av hensyn til sin stilling ønsker å være anonym, til Politiken. – Folk synes litt synd på henne, for det er jo ikke mangel på vilje, men heller evnene og hennes generelle situasjon, sier diplomaten.

– Mangler erfaring

Normalt er det en høyt ansett diplomat eller en politiker med årelang erfaring i Kongressens utenriksutvalg som setter seg til rette i stolen. Nikki Haley har en bachelorgrad i revisjon – et fag som var nyttig i familiens klesbutikk hvor hun hjalp til, men som ikke gir den beste diplomatiske forberedelsen.

Som guvernør i South Carolina ble hun en landskjent figur da hun etter en rasistisk motivert masseskyting besluttet å fjerne sørstatenes opprørsflagg fra borgerkrigen fra flaggstangen utenfor delstatsparlamentet. Populariteten hennes gjorde henne til visepresidentkandidat, men gjennom seks år i guvernørboligen var hun ikke stort mer involvert i amerikansk utenrikspolitikk enn Donald Trump var som reality-tv-stjerne.

Og man merker at hun mangler erfaring med det diplomatiske håndverket, forteller FN-diplomaten.

– Inntrykket er delvis at hun en gang iblant er temmelig svak i sin generelle kunnskap. En ting er Sikkerhetsrådet og de store talene, noe annet er håndverket med en masse møter, en masse avtaler og evnen til å få prosessene til å gli. Hun lider litt av vrangforestillingen at USA er en såpass sterk leder at de bare kan invitere alle til et møte, og så sier alle ja og støtter opp. Den tiden er forbi, sier diplomaten.

Kompromiss

Haley lider som mange andre Trump-ministre – USAs FN-ambassadør er en av de eneste som har rang som minister – av manglende støtte. Normalt kan USAs FN-sjef lene seg på flere viseambassadører med spesialkunnskap på de mange tekniske områdene som inngår i verdensorganisasjonen. Trump har imidlertid slitt med å få det andre apparatet, som må godkjennes i det amerikanske Senatet, på plass.

Haley har til gjengjeld fått et godt forhold til FNs nye generalsekretær, portugisiske António Guterres. Nikki Haley har ved flere anledninger støttet opp om generalsekretæren. Til tross for Trumps bombastiske erklæringer om dramatiske nedskjæringer i FN, har hun sammen med Guterres nådd et kompromiss om budsjettet med moderate innsparinger.

Godt tak på Trump

Haley har lyktes med å føre en relativt uavhengig kurs fra Det hvite hus med en mer tradisjonell republikansk linje – blant annet i forholdet til Russland, hvor hun har vært betydelig skarpere i kritikken av Putin-regimet enn Donald Trump. Hun har et godt tak på presidenten.

Da Trump under fjorårets primærvalg avfyrte en Twitter-bredside mot Haley, som støttet en av konkurrentene hans, svarte hun med den utsøkte sørstatsfornærmelsen «Bless your heart» – noe en mor i South Carolina kunne finne på å si nedlatende til et trassig barn.

Nå sitter Nikki Haley i en relativt ung alder i sentrum for verdens store brennpunkter. Med en CV som hennes vil hun være en naturlig kandidat hvis utenriksminister Rex Tillerson på et tidspunkt skal byttes ut. Mange anser henne også som en opplagt republikansk presidentkandidat den dagen Donald Trump er ferdig i Det hvite hus.

