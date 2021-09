Den britiske hæren settes i beredskap på grunn av drivstoffkrisen

Storbritannia har satt forsvaret i beredskap for å hjelpe til under krisen i landet. Mange bensinstasjoner er tomme for drivstoff.

Mange bensinstasjoner er tomme for bensin.

NTB

– Et begrenset antall militære tankbilsjåfører vil bli satt i beredskap og sendt ut om nødvendig, for å ytterligere stabilisere distribusjonen av drivstoff, heter det i en uttalelse fra britiske myndigheter.

Regjeringen legger skylden for leveranser av bensin til landets bensinstasjoner på panikkjøp og oppfordrer folk til å ikke hamstre drivstoff.

Ifølge transportindustrien i landet mangler Storbritannia 100.000 lastebilsjåfører som følge av en kombinasjon av aldrende arbeidsstyrke, utlendinger som har forlatt landet i forbindelse med brexit og koronapandemien.