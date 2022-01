Kilder: Én drept i skyteangrep ved tysk universitet

Én person ble drept i skyteangrepet ved Heidelberg-universitetet i Tyskland, melder nyhetsbyrået DPA. Flere andre ble såret, og den antatte angriperen er død.

Stort politioppbud ved Heidelberg-universitetet i Tyskland mandag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Angriperen var væpnet med gevær, ifølge politiet. En større politiaksjon ble igangsatt etter at mannen mandag åpnet ild i en forelesningssal.

Ikke navngitte kilder sier til nyhetsbyrået DPA at gjerningsmannen selv var student og at han tok sitt eget liv etter å ha skutt flere andre mennesker. Byrået får også opplyst at fire personer ble skadd og at én av dem senere døde av skadene.

Så langt skal det ikke være noe som tyder på politiske eller religiøse motiver bak angrepet.

Heidelberg-universitetet i nærheten av Mannheim er et av Tysklands eldste og mest anerkjente. Neuenheimer Feld-området, der universitetet ligger, ble sperret av da politiet ble varslet om angrepet.

Politiet skal via e-post bedt studenter om ikke å dra til området, skriver Südwestrundfunk (SWR), ifølge VG.