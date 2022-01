Blinken anklager Russland for å undergrave demokratiet i Ukraina

Russland gjør alt for å svekke demokratiet i Ukraina, sier USAs utenriksminister Antony Blinken, som ber president Vladimir Putin om å følge «en fredelig vei».

USAs utenriksminister Antony Blinken (til v.) besøkte onsdag Kiev, der han diskuterte det spente forholdet til Russland med president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba (til h.).

– Moskva har systematisk forsøkt å svekke Ukrainas demokratiske institusjoner og har ved å blande seg inn i valg og drive med desinformasjon og dataangrep, gjort alt for å splitte det ukrainske samfunnet, sier Blinken.

Onsdag hadde den amerikanske utenriksministeren samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba i Kiev.

Blinken lovet dem USAs «urokkelige støtte» i striden med Russland, som har stasjonert store styrker nær grensen til Ukraina.

Før konflikten med Russland tilspisset seg i fjor, sørget president Joe Biden for at Ukraina fikk amerikansk militærhjelp for nærmere fire milliarder kroner.

Mer militærhjelp

En anonym tjenestemann i amerikansk UD opplyste onsdag at landet nå vil få ytterligere militærhjelp til en verdi av nærmere 1,8 milliarder kroner.

Zelenskyj takket onsdag Blinken for støtten og understreket at Ukraina de siste årene har gjort mye for å ruste opp forsvaret.

– Men for å ta store skritt mot modernisering på kort tid, så trenger vi hjelp. Spesielt i disse vanskelige tidene, sa han under møtet med Blinken.

En russisk stridsvogn fotografert under en øvelse ved Kadamovskij-basen i Rostov-regionen sør i Russland. Russland har sendt anslagsvis 100.000 soldater til området øst for den ukrainske grensen, og er nå i ferd med å sende styrker mot den nordlige grensen. Styrkene skal delta i en militærøvelse med hviterussiske styrker, ifølge russiske myndigheter.

Ingen offensiv

Utenriksminister Dmytro Kuleba forsikret på sin side om at Ukraina ikke planlegger noen militæroffensiv mot de russiskstøttede separatistene i Øst-Ukraina.

– Ukraina planlegger ikke offensive operasjoner. Denne konflikten har bare én løsning, og den løsningen er politisk, sa han på en felles pressekonferanse med Blinken.

Møtes i Genève

Blinken reiser torsdag til Berlin, der han skal diskutere den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina med utenriksministrene fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Fredag fortsetter han til Genève, de han sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov skal forsøke å finne en diplomatisk løsning på konflikten.

Russland har lagt frem et detaljert forslag til avtale og har bedt USA svare skriftlig på dette. Det kommer ikke til å skje fredag, ifølge Blinken.

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov hevder det ikke finnes noen bevis for at Russland planlegger noe angrep på Ukraina.

Svarer ikke

– Jeg kommer ikke til å gi utenriksminister Lavrov noe dokument i Genève. Vi må se hvor vi står og se om det gjenstår muligheter for diplomati og dialog, noe som er å foretrekke, sa han onsdag.

Flere av kravene Russland stiller, er det helt uaktuelt for USA å gå med på, understreket han. Blant dem er et løfte om at Ukraina aldri vil bli tatt opp som medlem i Nato.

Blinken oppfordret på nytt Russlands president Vladimir Putin til å følge «fredens vei», og Kuleba håper det samme.

– Det er svært viktig for oss at disse forhandlingene blir vellykkede og at Russlands opptreden blir mindre aggressiv og mer konstruktiv, sa han.