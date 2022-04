– Det er nå eller aldri, sier leder i FNs klimapanel. Mandag lanserte forskerne løsninger på klimakrisen.

– Vi går i søvne mot en klimakatastrofe, sa FNs generalsekretær António Guterres nylig.

Mandag ettermiddag kom rapporten om hva som må gjøres for å løse klimakrisen.

Delrapporten kommer etter at forskerne i FNs klimapanel (IPCC) tidligere har vurdert kunnskapen om klimaendringene og den globale oppvarmingens konsekvenser.

Ifølge den nye rapporten kan 1,5-gradersmålet ryke allerede før 2030. Vi er nemlig på god vei til å bruke opp utslippsbudsjettet i løpet av det neste tiåret.

Her er noen av forskersvarene på hva verdenssamfunnet må gjøre for å nå klimamålene.

1

Hvor står vi og hvor går vi?

Aktivister krever økt satsing på solenergi under en klimademonstrasjon i Sveits 25. mars i år.

De aller fleste landene i verden fører nå en aktiv klimapolitikk, og mange land har også lykkes med å kutte utslipp.

Men det er ikke nok, advarer rapporten. Med de målene landene meldte inn før klimatoppmøtet i Glasgow sist høst, er vi på vei mot en global oppvarming på 2,8 grader i slutten av århundret.

Utslippskuttene må være i en helt annen skala og hastighet enn det verden har sett så langt.

Rapporten viser også tall for de historiske utslippene av klimagasser. Europa og Nord-Amerika har stått for nesten 40 prosent av utslippene så langt. Til sammenlikning har Afrika bidratt med 7 prosent.

Dette sier forskeren:

– Aldri før har verdens land gjort mer for å få ned klimaforurensingen. Tiltakene er likevel for få og svake til å hindre global vekst i utslippene. Men hadde det ikke vært for all klimapolitikken, ville utslippene vært mye høyere, sier Elin Lerum Boasson, forsker ved Cicero og en av hovedforfatterne bak kapittelet om nasjonal politikk.