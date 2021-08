Mange omkomne etter kraftig jordskjelv i Haiti

Myndighetene i Haiti bekrefter at det er mange omkomne etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv lørdag. Foreløpig er det meldt om 29 døde.

Haiti sliter med utallige kriser, blant annet utstrakt kriminalitet som blant annet tvang Leger Uten Grenser til å stenge denne klinikken utenfor Port-au-Prince tidligere i år. De kriminelle gjengene kontrollerer også veiene til området som lørdag ble rammet av jordskjelv.

Skjelvet fant sted lørdag morgen og hadde en styrke på 7,2, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Episenteret var like sør for byen Petit Trou de Nippes, 15 mil vest for hovedstaden Port-au-Prince. Tsunamivarselet som ble sendt ut av USGS, er avblåst.

USGS melder at mange mennesker kan ha mistet livet i de fattige og uveisomme fjellområdene i landet, og at det er sannsynlig med store ødeleggelser.

Jordskjelvet varte lenge og kunne kjennes over hele landet og i nabolandet Den dominikanske republikk, og det var mange etterskjelv. Også på østspissen av Cuba og på Jamaica kunne skjelvet merkes.

Store skader

Det er allerede meldt om store materielle skader på den tett befolkede halvøya sørvest i Haiti der Petit Trou de Nippes befinner seg, ifølge bilder som er lastet opp av lokale vitner.

– Mange boliger er ødelagt, folk er døde, og noen er lagt inn på sykehus. Alle er ute i gata nå, og rystelsene fortsetter, forteller Christella Saint Hillaire som bor nær episenteret.

Blant annet har en skole og en kirke der det var gudstjeneste, kollapset, og bilder fra byen Les Cayes like sør for episenteret viser sammenraste hus.

Statsminister på vei

Lennart Eriksson i den svenske organisasjonen i Hoppets stjärna sier at store deler av landet er hardt rammet.

Statsminister Ariel Henry er på vei til området som er rammet, der det allerede er opprettet et katastrofesenter. Han sier at mange mennesker har mistet livet, og at ødeleggelsene er store.

I Port-au-Prince rømte folk ut i gata av frykt for at husene kunne rase sammen da skjelvet skjedde klokka halv ni om morgenen. Men hovedstaden ser ut til å ha sluppet fra det uten større skader.

Krise på krise

Haiti er det fattigste landet på den vestige halvkule og rammes jevnlig av den ene krisen etter den andre, for tiden blant annet politisk krise, manglende matsikkerhet og koronapandemien.

Allerede mandag eller tirsdag ventes den tropiske stormen Grace innover landet. I tillegg sier den katolske presten Fredy Elie at adgangen til jordskjelvområdet hindres av kriminelle gjenger som kontrollerer veiene.

– Det er på tide å få åpnet veiene for dem som kommer med hjelp. Folk trenger hjelp fra oss alle, sier Elie.

Haiti sliter også ennå etter det voldsomme jordskjelvet for elleve år siden som kostet anslagsvis 200.000 mennesker livet, og det er stor politisk uro etter drapet på presidenten for en måned siden.