Trudeau opphever unntakstilstand

Canadas statsminister Justin Trudeau har opphevet unntakstilstanden som ble brukt til å få slutt på en flere uker lang lastebilprotest mot koronatiltak.

Statsminister Justin Trudeau i forbindelse med at han innførte unntakstilstand tidligere i februar.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Han erklærer også at krisen er over.

– I dag kan vi slå fast at situasjonen ikke lenger er et nødtilfelle. Derfor vil regjeringen avslutte bruken av unntaksbestemmelser, sa Trudeau onsdag.

Demonstranter har blokkert sentrum av hovedstaden Ottawa i tre uker. De har også blokkert trafikken på flere grenseoverganger mellom USA og Canada, noe som fikk store økonomiske konsekvenser.

I forrige uke gikk imidlertid politiet til aksjon for å fjerne lastebildemonstrantene fra Ottawa. Unntakstilstanden åpnet for at de kunne taue bort lastebiler, pågripe sjåfører, trekke tilbake førerkort og fryse bankkontoer.

Lastebilsjåførene protesterte blant annet mot vaksinekrav og kalte aksjonen sin for «frihetskolonnen».