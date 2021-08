Afghansk journalist i Kabul: – Jeg kan ikke føle meg trygg

En afghansk journalist med kone og barn i Norge forteller at han må gjemme seg hos familiemedlemmer av frykt for hva som kan skje hvis Taliban finner ham.

Et amerikansk militærfly evakuerer mennesker fra flyplassen i Kabul.

Taliban-krigere står vakt ved en kontrollpost i Kabul.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Sikkerhetssituasjonen min er ikke god, så jeg kan ikke føle meg trygg, forteller journalist Sayed Abdul Hameed Hasrat i en epost til NTB.

Han jobber til vanlig som journalist i Tolo News, et afghansk nyhetsnettsted og TV-kanal som også rapporterer på engelsk.

Hasrat har kone og to barn i Norge, men selv befinner han seg i Kabul. Han skriver at han må gjemme seg hos familiemedlemmer fordi han er redd for at Taliban skal dukke opp hjemme hos ham.

– Jeg har mottatt en truende telefon fra et ukjent nummer. Jeg stoler ikke på Taliban, skriver han.

Journalist utsatt for vold

Situasjonen for både afghanske og utenlandske journalister i Afghanistan har vært spent siden Taliban tok over makten 15. august. Bare noen dager senere ble en nær slektning av en Deutsche Welle-journalist drept av Taliban da de lette etter journalisten.

– En journalist for Tolo News ble onsdag utsatt for vold av Taliban, og kameraet hans og telefonen ble tatt fra ham, opplyser Hasrat.

Tolo News rapporterer selv om hendelsen og skriver at journalist Ziar Yaad og en fotograf var ute og filmet en reportasje om arbeidsløse i Kabul da Taliban gikk til angrep på dem av ukjente årsaker.

– Mens vi filmet, kom Taliban og, uten å spørre oss om hvem vi var, tok mobiltelefonen min og kameraet til fotografen. Vi viste fram pressebevisene våre, men de kom og slo oss med våpnene sine, forteller Yaad.

Tolo News skriver at flere journalister har blitt utsatt for vold etter at Taliban overtok makten.

Taliban lover pressefrihet

Sist Taliban styrte Afghanistan, mellom 1996 og 2001, var de fleste former for medier, filmer og andre typer underholdning forbudt da regimet anså det som umoralsk. De siste 20 årene har landet fått over 50 TV-kanaler og 165 radiostasjoner, ifølge den internasjonale journalistorganisasjonen Reportere uten grenser.

Etter Talibans maktovertakelse er frykten at pressefriheten nok en gang blir satt under press i landet, men Taliban lover det motsatte. Mediene skal få operere fritt, og journalister skal ikke bli trakassert eller skadd, har en talsmann sagt – et utsagn flere afghanske journalister ikke har tillit til.

Forrige uke fortalte journalisten Shabnam Dawran at hun har blitt utestengt fra jobben sin i en statlig TV-kanal og ble fortalt at hun måtte dra hjem da «systemene har blitt endret».

– Livene våre er truet, sa hun i en mye omtalt video i sosiale medier.

Ønsker å forlate landet

Sayed Abdul Hameed Hasrat sier at flere av hans kollegaer, og også journalister i andre mediehus, nå forlater jobbene sine av frykt for livet. Eieren av Tolo News, Saad Mohseni, sier til The Hindu at mange av deres ansatte ønsker å dra eller allerede har forlatt landet, og at dette spesielt gjelder de kvinnelige ansatte.

– Mange av våre kvinnelige reportere har dratt til flyplassen for å komme seg ut av landet. Men vi ønsker å fortsette å jobbe som vanlig og vil fortsatt ha kvinnelige reportere på gaten for å intervjue folk eller rapportere til folket, slik vi har gjort før, forteller Mohseni til avisen.

Også Hasrat ønsker å forlate Afghanistan og reise til sin kone og barn i Norge. Han ønsker hjelp fra norske myndigheter til å bli evakuert fra Kabul så fort som mulig.

– Jeg har vært i kontakt med den norske ambassaden i Abu Dhabi og forklart situasjonen min, men dessverre sendte de meg bare en lenke til å søke om familiegjenforening, sier han.

Advarer mot terrorangrep

Evakueringen fra Kabul kan se ut til å bli vanskeligere enn den allerede har vært. Torsdag ble minst 72 sivile afghanere og 13 amerikanske soldater drept i et selvmordsangrep ved flyplassen og et hotell i nærheten.

Det har ikke kommet meldinger om at noen norske borgere er rammet, og Forsvarets feltsykehus på flyplassen var i full drift torsdag kveld.

Flere land, som Nederland, Belgia, Polen og Danmark, stanset sine evakueringer fra Kabul allerede før eksplosjonene. Nederland og Danmark begrunnet avgjørelsen med den økte faren for angrep i den afghanske hovedstaden, og at det ikke lenger var å anse som trygt å fly til og fra Kabul.

Etter torsdagens angrep sendte norske myndigheter ut melding til nordmenn i Afghanistan om at de ikke lenger kan få hjelp til å komme seg ut.