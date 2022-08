Ny silokollaps i havnen i Beirut

Ytterligere åtte siloer som fikk skader i den voldsomme eksplosjonen i Beirut for to år siden, har rast sammen.

En støvsky stiger opp fra havnen i Beirut mens flere siloer raser sammen på havnen i Beirut tirsdag morgen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Støvet la seg som en sky over området etter at de ødelagte siloene dundret i bakken i morgentimene tirsdag.

Helt siden de fikk store skader under den kraftige eksplosjonen i et gjødsellager i 2020, har siloene vært ustabile. Siden juli har det også rast en brann i området, utløst av gjæret korn som er lagret i siloene, og som har tatt fyr i sommervarmen.

Siloene som raste i bakken tirsdag morgen, utgjør den siste delen av den nordlige siloblokken på havnen. Den sørlige blokken er mer stabil, og det er ingen umiddelbar fare for at de raser sammen, opplyser den franske sivilingeniøren Emmanuel Durand, som har hatt ansvar for å installere sensorer på siloene.

Publisert Publisert: 23. august 2022 09:49