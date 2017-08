Tre marinesoldater er savnet etter en ulykke med et amerikansk militærfly utenfor kysten av Australia, opplyser den amerikanske marinen.

Marinen omtaler hendelsen som et «uhell» med en V-22 Osprey, en mellomting mellom et fly og et helikopter. Tre personer er savnet, og det er iverksatt en redningsaksjon, opplyser marinen videre fredag ettermiddag.

Avisen The Courier Mail melder at det amerikanske flyet styrtet da det skulle lande på det amerikanske hangarskipet Ronald Reagan. Avisen skriver videre at 23 personer er blitt reddet.

Ulykken skjedde utenfor Australias østkyst, nord for Brisbane.

Australias forsvarsminister Marise Payne opplyser at ingen australske styrker var om bord flyet. Amerikanske og australske styrker har nettopp fullført en større militærøvelse sammen.

Osprey-flyet kan fly som et fly, men ta av og lande som et helikopter. Det har vært flere ulykker med Osprey-fly de siste årene. Senest i 2015 omkom to amerikanske marinesoldater i en Osprey-ulykke i Japan.